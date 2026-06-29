Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο και ο παρουσιαστής μίλησε για πρώτη φορά με τόση λεπτομέρεια για τις τελευταίες στιγμές που έζησε δίπλα της, αλλά και για όσα έχουν αλλάξει μέσα του μετά την απώλειά της.

«Ήταν πολύ δύσκολο να μη με αναγνωρίζει»

Σε συνέντευξή του στην Espresso, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου περιέγραψε τη δοκιμασία που πέρασε η μητέρα του τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής της, αλλά και το ψυχικό βάρος που βίωνε κάθε φορά που την επισκεπτόταν.

«Η μητέρα μου ταλαιπωρήθηκε πολύ τα τελευταία δυο χρόνια. Ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ, και όταν ταλαιπωρείται ένας άνθρωπος που αγαπάς, άνθρωπος δικός σου, της οικογένειας σου, λες από μέσα σου “ας λυτρωθεί, ας πετάξει ψηλά, ας φύγει η ψυχή της”», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πόσο επώδυνο ήταν να βλέπει τη μητέρα του να περνά από τη μία στιγμή στην άλλη από την αναγνώριση στη σύγχυση.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πηγαίνεις να συναντήσεις τη μητέρα σου και να μη σε αναγνωρίζει, να σε λέει με άλλο όνομα, να μην ξέρει ποιος είσαι. Αυτό ήθελε πολλή δύναμη, και εγώ είχα πολλή αδυναμία στη μητέρα μου. Όταν λοιπόν, πήγαινα και την έβλεπα και τη μια μέρα με έλεγε με το όνομα μου και με αγκάλιαζε και την άλλη μέρα δεν με αναγνώριζε, τη μια εβδομάδα με καταλάβαινε και την άλλη όχι, αυτή ήταν μεγάλη στεναχώρια, μεγάλος πόνος και θλίψη. Έρχονται στιγμές όλη αυτή την περίοδο που η μάνα μου λείπει πάρα πολύ», ανέφερε.

Το μήνυμα που θέλει να περάσει μετά την απώλεια

Ο παρουσιαστής μοιράστηκε και μια σκέψη που, όπως είπε, τον συνοδεύει από τότε που έχασε τη μητέρα του, εξηγώντας πως πλέον βλέπει διαφορετικά ακόμη και τις καθημερινές τηλεφωνικές επικοινωνίες.

«Έπαιρνε η μάνα μου τηλέφωνο και της έλεγα “μαμά να κλείσουμε τώρα το τηλέφωνο γιατί έχω δουλειά”, και τώρα λέω στους φίλους μου, στον κόσμο στο ραδιόφωνο, “μην κλείνετε ποτέ το τηλέφωνο στη μάνα σας, βρείτε πέντε λεπτά, γιατί όταν θα θέλετε να την ακούσετε, δεν θα είναι εδώ”. Τώρα μου λείπουν όλα αυτά τα τηλέφωνα που δεν σήκωσα για να πούμε μια κουβέντα. Τι ρωτούσε η μάνα μου; Αν έφαγα, αν ντύθηκα καλά και αν φόρεσα ζακέτα», είπε κλείνοντας.