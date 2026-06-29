Η Εθνική Γαλλίας θα αντιμετωπίσει την Σουηδία (01/07, 00:00) στην φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 και θα αγωνιστεί χωρίς τον Μάρκους Τουράμ.

Ο Γάλλος διεθνής αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα και θα μείνει εκτός αποστολής, σύμφωνα με τον Ντιντιέ Ντεσάμπ.

«Για τον Μάρκους, δεν είναι σοβαρό, αλλά είναι ένα μυϊκό πρόβλημα», τόνισε ο έμπειρος προπονητής και πρόσθεσε πως αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Ενγκολό Καντέ.

«Όσον αφορά τον Καντέ, δεν πρόκειται για μυϊκό πρόβλημα, αλλά έχει ένα πρόβλημα και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή», είπε χαρακτηριστικά ο Ντεσάμπ.