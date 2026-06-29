Η Εθνική Γαλλίας θα αντιμετωπίσει την Σουηδία (01/07, 00:00) στην φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 και θα αγωνιστεί χωρίς τον Μάρκους Τουράμ.
Ο Γάλλος διεθνής αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα και θα μείνει εκτός αποστολής, σύμφωνα με τον Ντιντιέ Ντεσάμπ.
«Για τον Μάρκους, δεν είναι σοβαρό, αλλά είναι ένα μυϊκό πρόβλημα», τόνισε ο έμπειρος προπονητής και πρόσθεσε πως αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Ενγκολό Καντέ.
«Όσον αφορά τον Καντέ, δεν πρόκειται για μυϊκό πρόβλημα, αλλά έχει ένα πρόβλημα και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή», είπε χαρακτηριστικά ο Ντεσάμπ.
Didier Deschamps a confirmé ce lundi le forfait de l'attaquant Marcus Thuram pour le match face à la Suède, mardi (23 heures), en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Un doute entoure aussi la participation du milieu de terrain N'Golo Kanté. > https://t.co/jM20AHGwaK pic.twitter.com/XKB4MJkF6s— L'Équipe (@lequipe) June 29, 2026