Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, διέταξε επίσημη έρευνα για τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από το Παγκόσμιο Κύπελλο αναζητώντας τα πώς και τα γιατί.

Σε κατάσταση… αναβρασμού βρίσκονται οι Κυβερνώντες στη Νότια Κορέα μετά τον αποκλεισμό της χώρας από το Παγκόσμιο. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, ζήτησε επίσημα τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τον απογοητευτικό και απροσδόκητο αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας από τη φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο .

Ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν εντελώς μπερδεμένος από τα κακά αποτελέσματα και στάθηκε και στην επιλογή του προπονητή. Ο προπονητής Χονγκ Μιουνγκ-Μπο πάντως ανακοίνωσε την παραίτησή του την Κυριακή (28/06), δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την ανεπιτυχή πορεία της Εθνικής.