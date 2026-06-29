Σαράντα ημέρες αγωνίας συμπληρώνονται για την οικογένεια της 50χρονης Γιου Τινγκ, της Κινέζας μεταφράστριας που εξαφανίστηκε από τη Λούτσα χωρίς να αφήσει πίσω της κανένα ίχνος.

Από το πρωινό της 20ής Μαΐου, όταν βγήκε από το σπίτι της ακολουθώντας, όπως όλα δείχνουν, τη συνηθισμένη της διαδρομή, κανείς δεν γνωρίζει τι απέγινε. Η υπόθεση εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο μυστηριώδη θρίλερ των τελευταίων μηνών, με τις Αρχές να προσπαθούν να ενώσουν κομμάτι-κομμάτι την τελευταία της πορεία.

Τα μοναδικά στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής είναι μερικές φωτογραφίες που έστειλε σε συγγενικό της πρόσωπο, οι κινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της και μαρτυρίες ανθρώπων που την είδαν το πρωινό της εξαφάνισης.

Η συνηθισμένη διαδρομή που κατέληξε σε μυστήριο

Η Γιου Τινγκ φαίνεται πως εκείνη την ημέρα κινήθηκε όπως συνήθιζε.

Ο σύζυγός της βρισκόταν στην Κίνα για επαγγελματικό ταξίδι και, όπως είπε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», επικοινωνούσαν καθημερινά. Τίποτα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν προμήνυε την εξαφάνισή της.

«Το σύνηθες πρόγραμμα ήταν να κατεβαίνει στο κέντρο. Στη στάση έπαιρνε το 305. Δεν οδηγούσε σχεδόν ποτέ το αμάξι», ανέφερε.

Η 50χρονη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε περάσει νωρίτερα από το Δημαρχείο Αρτέμιδας, προκειμένου να παραλάβει έγγραφα που αφορούσαν ακίνητό της.

«Πέρασε από τον δήμο. Είχαν έτοιμη την ΤΑΠ για το ακίνητο. 11:10 δική μας ώρα», είπε ο σύζυγός της, περιγράφοντας την τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί της.

Από εκεί και μετά, η διαδρομή της οδηγεί στο μεγάλο ερώτημα: τι συνέβη από τη στιγμή που επιβιβάστηκε στο λεωφορείο και κατέβηκε στο Νομισματοκοπείο;

Η μαρτυρία του οδηγού του λεωφορείου

Κομβική θεωρείται η μαρτυρία του οδηγού του λεωφορείου, ο οποίος θυμάται τη γυναίκα να επιβιβάζεται εκείνο το πρωινό.

Μιλώντας στο Live News, ο οδηγός ανέφερε ότι την αναγνώρισε, καθώς ακολουθούσε συχνά την ίδια διαδρομή και φορούσε συνήθως παρόμοια ρούχα.

«Ναι ήταν, βέβαια. Γιατί αυτή πάντα ήταν σχεδόν με τα ίδια ρούχα. Τα λευκά που είδα στη φωτογραφία. Κάτι σαν στολή. Εκείνη την ημέρα μπήκε κανονικά. Πρέπει να ήταν 11 και κάτι, 11:30 η ώρα. Και τελικά μπήκε μέσα και κατέβηκε, από ό,τι είδα, Νομισματοκοπείο εκείνη την ημέρα», είπε.

Ο ίδιος την περιέγραψε ως έναν ιδιαίτερα ευγενικό άνθρωπο, που δεν δημιουργούσε ποτέ πρόβλημα και καθόταν συνήθως μπροστά στο λεωφορείο, κοντά στο παράθυρο.

«Ήταν ευγενέστατη. Άνοιγα την πόρτα, είτε την μπροστινή είτε τη μεσαία, αυτή δεν πήγαινε πίσω. Καθόταν πάντα μπροστά, κοντά στο παράθυρο. Χτύπαγε το εισιτήριό της», ανέφερε.

Οι τρεις φωτογραφίες χωρίς μήνυμα

Την ίδια ημέρα, η Γιου Τινγκ επικοινώνησε και με την πεθερά της, στέλνοντάς της τρεις φωτογραφίες χωρίς κανένα συνοδευτικό μήνυμα.

Η μία από αυτές φαίνεται να την δείχνει μέσα σε μέσο μαζικής μεταφοράς.

«Ήμουν έξω και της έστειλα μία καλημέρα. Προφανώς ήταν μέσα, όπως δείχνει η φωτογραφία με τα λευκά, σε κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν μιλήσαμε, μόνο μου έστειλε αυτήν τη φωτογραφία και δύο άλλες. Μου έστειλε αυτές τις φωτογραφίες χωρίς να γράψει τίποτα», είπε η πεθερά της.

Οι φωτογραφίες αυτές θεωρούνται από τα ελάχιστα ίχνη της τελευταίας διαδρομής της.

Ο προορισμός στο κέντρο της Αθήνας

Ο τελικός προορισμός της 50χρονης φαίνεται πως ήταν το κέντρο της Αθήνας.

Εκτός από μεταφράστρια, η Γιου Τινγκ φέρεται να διαχειριζόταν ενοίκια διαμερισμάτων που ανήκαν σε εύπορους Κινέζους και επισκεπτόταν συχνά διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.

Η πεθερά της δεν κρύβει την αγωνία της και προσπαθεί να εξηγήσει τι μπορεί να συνέβη.

Όπως είπε, αρχικά σκέφτηκε το ενδεχόμενο κάποιου τροχαίου ατυχήματος, ενώ αναφέρθηκε και στις μετακινήσεις που έκανε η 50χρονη για επαγγελματικούς λόγους.

Οι Αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές διαδρομές και επαφές της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει σαφής εικόνα για το πού πήγε μετά το Νομισματοκοπείο.

Το σπίτι έδειχνε ότι θα επέστρεφε

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία της υπόθεσης είναι ότι η εξαφάνισή της δηλώθηκε αρκετές ημέρες αργότερα.

Ο σύζυγός της βρισκόταν σε απομονωμένο λιμάνι της Κίνας και, σύμφωνα με όσα είπε, δεν μπορούσε να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα.

Όταν τελικά συγγενικό του πρόσωπο μπήκε στο σπίτι της 50χρονης, στις 10 Ιουνίου, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έλειπε για εβδομάδες.

Η εικόνα του σπιτιού, όμως, δεν παρέπεμπε σε άνθρωπο που είχε σχεδιάσει να εξαφανιστεί.

«Τα ρολά δεν ήταν κατεβασμένα. Μουχλιασμένο τσάι. Ανοιχτά φώτα στα ενυδρεία, άρα είχε την πρόθεση να γυρίσει», ανέφερε ο σύζυγός της.

Το σπίτι έμοιαζε σαν η Γιου Τινγκ να είχε φύγει για λίγες ώρες και να επρόκειτο να επιστρέψει.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η τελευταία διαδρομή

Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τόσο τις ελληνικές Αρχές όσο και το κινεζικό προξενείο.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν κάθε κίνησή της εκείνο το πρωινό: από τη Λούτσα στο Δημαρχείο Αρτέμιδας, από εκεί στο λεωφορείο και στη συνέχεια στο Νομισματοκοπείο.

Το κρίσιμο σημείο είναι τι συνέβη μετά.

Συναντήθηκε με κάποιον; Συνέχισε προς το κέντρο της Αθήνας; Πήγε σε κάποιο από τα ακίνητα που διαχειριζόταν; Υπήρξε κάποιο ατύχημα ή κάποιο άλλο περιστατικό που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί;

Μέχρι στιγμής, κανένα από αυτά τα ερωτήματα δεν έχει απαντηθεί.

Το ερώτημα που παραμένει

Σαράντα ημέρες μετά, η Γιου Τινγκ παραμένει άφαντη.

Η οικογένειά της ζει με την αγωνία και την αβεβαιότητα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια να εντοπίσουν το παραμικρό στοιχείο που θα φωτίσει την υπόθεση.

Το μυστήριο συμπυκνώνεται σε ένα και μόνο ερώτημα:

Τι συνέβη στην 50χρονη από τη στιγμή που κατέβηκε από το λεωφορείο στο Νομισματοκοπείο;

Μέχρι να δοθεί απάντηση, η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ παραμένει ένα σκοτεινό θρίλερ, με μια τελευταία διαδρομή, τρεις φωτογραφίες χωρίς μήνυμα και ένα σπίτι που έδειχνε ότι η γυναίκα θα επέστρεφε.