Τα hydration breaks του Μουντιάλ 2026 έχουν αλλάξει τα δεδομένα στη διαφημιστική αγορά και ένας από τους μεγάλους κερδισμένους είναι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Άγγλος παλαίμαχος άσος και ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι είναι το κεντρικό πρόσωπο σε διαφημιστικές καμπάνιες εταιρειών σε διαφορετικούς κλάδους, όπως αναψυκτικά, εστίαση, σνακ, ζυθοποιία, είδη οικιακής βελτίωσης, τραπεζικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες και αθλητικό εξοπλισμό.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, ο Μπέκαμ αναμένεται να εισπράξει περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τις διαφημίσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σύμφωνα με τον Πάτρικ Ρίσε, διευθυντή αθλητικού επιχειρείν στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον.

«Κερδίζει περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ μόνο από αυτές τις διαφημίσεις. Αυτό αποδεικνύει την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά του, την εμπορική του αξία και τη διαχρονική δημοτικότητά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τον Μπέκαμ ως έναν από τους κορυφαίους πρεσβευτές του αθλητικού μάρκετινγκ διεθνώς.

«Είναι από τους ελάχιστους αθλητές που μπορούν να προσελκύσουν τόσο διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους. Είναι άμεσα αναγνωρίσιμος, αποπνέει αξιοπιστία και έχει χτίσει μια εξαιρετικά ισχυρή δημόσια εικόνα», πρόσθεσε.