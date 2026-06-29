Η Εθνική ομάδα της Σκωτίας δεν τα πήγε καλά στο Μουντιάλ 2026 στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά, καθώς αποκλείστηκε στην φάση των ομίλων με αποτέλεσμα ο Στιβ Κλαρκ να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία.

Η Ομοσπονδία της Σκωτίας είναι πλέον σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του που θα καθοδηγήσει την ομάδα στο EURO 2028 και φαίνεται πως τον βρήκε στο πρόσωπο του Άγγελου Ποστέκογλου.

Σύμφωνα με τα Βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Έλληνοαυστραλός προπονητής είναι στο μυαλό των υπεύθυνων της Ομοσπονδίας της χώρας ως ο ιδανικός τεχνικός.

Ο Ποστέκογλου είναι ελεύθερος από τον Οκτώβριο όταν και έφυγε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ξανά στην Σκωτία, στον πάγκο της Σέλτικ από το 2021 έως το 2023.