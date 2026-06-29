Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είναι πλέον ελεύθερος να συνεχίσει όπου επιθυμεί την καριέρα του, καθώς οι Λος Άντζελες Κλίπερς αποφάσισαν να μην ενεργοποιήσουν την οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του για τη σεζόν 2026-27.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να μετακινήσουν την ημερομηνία της τελικής απόφασης για τις 29 Ιουνίου, γιατί οι Κλίπερς έψαχναν ομάδα για να τον ανταλλάξουν, καθώς τα 16 εκατομμύρια που προέβλεπε το συμβόλαιό του ήταν ιδιαίτερα δελεαστικά για μια ανταλλαγή.

Έτσι ο έμπειρος Σέρβος γκαρντ μπορεί να συνεχίσει όπου θέλει την καριέρα του, με το ΝΒΑ να παραμένει προτεραιότητα για εκείνον, αφού βρίσκεται ήδη εννέα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρειάζεται ακόμα έναν για να εξασφαλίσει εφ’ όρου ζωής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για εκείνον και την οικογένειά του.

Πάντως, πολλές ευρωπαϊκές ομάδες έχουν εκφράσει τον ενδιαφέρον τους για τον Μπογκντάνοβιτς, όπως ο Παναθηναϊκός.