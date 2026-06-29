Το επόμενο βήμα στη σχέση της πραγματοποίησε η Τιλάν Μπλοντό, καθώς ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον επί οκτώ έτη σύντροφό της και επιχειρηματία, Μπέντζαμιν Ατάλι, σε μια κομψή τελετή στο Παρίσι. Το ζευγάρι έφτασε μαζί στον χώρο της εκδήλωσης οδηγώντας μια κλασική Porsche 356 Speedster, με τους παρευρισκόμενους φίλους και συγγενείς να τους περιμένουν στην είσοδο για να καταγράψουν τις πρώτες εικόνες.

Η νύφη, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή σε πολύ μικρή ηλικία όταν και χαρακτηρίστηκε ως το «πιο όμορφο κορίτσι του κόσμου», επέλεξε για την περίσταση ένα λιτό λευκό φόρεμα που συνοδευόταν από κάπα, έχοντας τα μαλλιά της μαζεμένα σε χαμηλό σινιόν και ελαφρύ μακιγιάζ. Ο γαμπρός επέλεξε ένα σκούρο μπλε ένδυμα με λευκό πουκάμισο.

💍✨ Mariage de Thylane Blondeau et Benjamin Attal à la mairie du 16e arrondissement de Paris



Grand jour pour Thylane Blondeau et Benjamin Attal ! Le couple s’est dit « oui » lors d’une cérémonie organisée à la mairie du 16e arrondissement de Paris, entouré de leurs proches.… pic.twitter.com/FaNF2H0JqG — Closer France (@closerfr) June 29, 2026

Η πρόταση γάμου και η ανακοίνωση

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της επίσημης ενημέρωσης που είχε κάνει η ίδια η 25χρονη στους διαδικτυακούς της φίλους πριν από μερικούς μήνες. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Μάρτιο, η Τιλάν Μπλοντό γνωστοποίησε την απόφασή τους να παντρευτούν αναρτώντας στιγμιότυπα από κοινή τους εξόρμηση, όπου και είχε σημειώσει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Είπα “ναι” στον καλύτερό μου φίλο».