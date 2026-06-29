Σοκ προκαλεί η καταγγελία για άγριο επεισόδιο βίας στο νοσοκομείο της Λήμνου, όπου ένας 87χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε δύο γιατρούς και μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα η μία αγροτική γιατρός να χρειαστεί νοσηλεία.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2026, στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου.

Ο ηλικιωμένος είχε επισκεφθεί αρχικά το νοσοκομείο την προηγούμενη ημέρα, την Πέμπτη, λόγω προβλήματος δυσκοιλιότητας. Οι γιατροί τον εξέτασαν και, σύμφωνα με την καταγγελία, του πρότειναν να εισαχθεί στη βραχεία νοσηλεία. Εκείνος, όμως, φέρεται να αρνήθηκε, υπέγραψε ότι αποχωρεί με δική του ευθύνη και έφυγε.

Την επόμενη ημέρα επέστρεψε στο νοσοκομείο και, κατά την ΠΟΕΔΗΝ, το επεισόδιο πήρε βίαιη τροπή.

Η επίθεση στα εξωτερικά ιατρεία

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 87χρονος άρχισε να φωνάζει και να βρίζει στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων.

Όταν μία αγροτική γιατρός του ζήτησε να ηρεμήσει, φέρεται να της επιτέθηκε, αρπάζοντάς την από τα μαλλιά και τον λαιμό.

Κατά την ίδια καταγγελία, την έριξε στο έδαφος και την χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές.

Στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τη συνάδελφό τους, δέχθηκαν επίθεση ακόμη μία αγροτική γιατρός και μία νοσηλεύτρια.

Η γιατρός που δέχθηκε την επίθεση τραυματίστηκε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μία ημέρα στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου.

Η καταγγελία Γιαννάκου

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφει με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα το περιστατικό, τονίζοντας ότι η βία κατά των υγειονομικών έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

«Χάνουν το νόημα οι λέξεις να περιγράφουμε κάθε φορά την επιθετικότητα που δείχνουν ασθενείς και συνοδοί σε βάρος του υγειονομικού προσωπικού. Στο νοσοκομείο της Λήμνου κάνουμε τον σταυρό μας που ένας 87χρονος δεν σκότωσε μια αγροτική γιατρό και τη γλίτωσε με τραύματα σε όλο της το σώμα από κλωτσιές και μπουνιές. Βέβαια απαιτήθηκε η νοσηλεία της μία ημέρα στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου. Είχε Άγιο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ΠΟΕΔΗΝ συνδέει το περιστατικό με το ευρύτερο πρόβλημα ασφάλειας στα δημόσια νοσοκομεία, υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι συχνά βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι σε βίαιες συμπεριφορές, χωρίς επαρκή προστασία.

Καταγγελίες για έλλειψη φύλαξης

Ο Μιχάλης Γιαννάκος καταγγέλλει ότι το νοσοκομείο της Λήμνου δεν διαθέτει επαρκή φύλαξη, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες των καθημερινών.

«Φύλακας δεν υπάρχει το πρωί τις καθημερινές στο νοσοκομείο. Απόγευμα και νύχτα όλες τις ημέρες της εβδομάδας υπάρχει ένας φύλακας που κάνει και τον τηλεφωνητή. Επίσης, Σαββατοκύριακα και αργίες σε όλες τις βάρδιες υπάρχει ένας φύλακας που κάνει τον τηλεφωνητή. Έτσι, την Παρασκευή το πρωί δεν υπήρχε φύλακας ούτε ως τηλεφωνητής. Την έλλειψη φύλαξης καταγγέλλει συνεχώς το Σωματείο Εργαζομένων και το προσωπικό», σημειώνει.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ασκεί παράλληλα κριτική στη διοίκηση του νοσοκομείου, θέτοντας ερωτήματα για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

«Ούτε γάτα… ούτε ζημιά, παρ’ ότι πήγε να σκοτώσει συναδέλφους. Αλήθεια αυτή η διοίκηση τι κάνει; Πού βρίσκεται; Είναι δυνατόν να μην έχει καθόλου φύλαξη στο νοσοκομείο; Ποιο είναι το ενδιαφέρον για τους συναδέλφους που κινδύνεψε η ζωή τους;», αναφέρει.

Συνελήφθη ο 87χρονος

Σύμφωνα με την καταγγελία, μετά την επίθεση οι γιατροί εξέτασαν εκ νέου τον 87χρονο και στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του, παρά την αυτεπάγγελτη διαδικασία και τις καταθέσεις του προσωπικού.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της βίας σε βάρος υγειονομικών, αλλά και το πρόβλημα της φύλαξης στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές όπου το προσωπικό καλείται να διαχειριστεί περιστατικά με περιορισμένα μέσα και χωρίς πάντα την απαραίτητη υποστήριξη ασφαλείας.