Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του και παράλληλα έγιναν γνωστοί οι συνεργάτες του Αλέσιο Λίσι. Πρώτος βοηθός λοιπόν του Ιταλού τεχνικού είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και αυτός είναι ο Μόιζες Ουρτάδο Πέρεθ.

Ο Ουρτάδο γεννήθηκε στις 20/2/81 στο Σαμπαντέλ και με την Εσπανιόλ μέτρησε 179 ματς με 6 γκολ και 2 ασίστ. Στην πατρίδα του αγωνίστηκε ακόμα με τις Εϊμπάρ (34 ματς), Γρανάδα (19 αγώνες), Χιρόνα (15 ματς).

Μία φορά μόνο βγήκε από την Ισπανία για να παίξει ποδόσφαιρο και ήρθε στην Ελλάδα. Ο Μόιζες Ουρτάδο τη σεζόν 2010-11 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, καθώς το καλοκαίρι του 2010 τον επέλεξε ο Ερνέστο Βαλβέρδε και ο Ουρτάδο μέτρησε 18 ματς με τους Πειραιώτες.

Ο Ουρτάδο είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά τον Αύγουστο του 2011 οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τη λύση της συνεργασίας τους και ο Ισπανός συνέχισε την καριέρα του στη Γρανάδα.