Η έντονη δημόσια κριτική που άσκησε ο Περικλής Κονδυλάτος για την εμφάνιση της Αθηνάς Οικονομάκου στην τελετή ανταλλαγής όρκων με τον Μπρούνο Τσερέλα προκάλεσε αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Αφορμή στάθηκε η σχεδιαστική γραμμή του νυφικού, το οποίο διέθετε βαθύ ντεκολτέ και διαφάνειες, διχάζοντας τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων τοποθετήθηκε αρχικά, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του με την αισθητική της διοργάνωσης:

«Κάπου έλεος! Οκ, με την κακογουστιά έχουμε συνηθίσει. Αλλά στην εκκλησία κανένας σεβασμός; Εκτός κι αν δεν έγινε σε εκκλησία. Εκεί βάλτε και ζαρτιέρες, δεν μας νοιάζει. Έχει ευτελιστεί εντελώς η κοινωνία και αν μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης με τα β… και τον κ… έξω, τι να πω; Έχουμε πιάσει πάτο. Σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι και πλέον δεν υπάρχει κανένας να πει: Σταθείτε!».

Η διευκρίνιση για τη γενικότερη νοοτροπία

Λόγω των αρνητικών σχολίων που δέχθηκε μετά την αρχική του ανάρτηση, ο δημιουργός επανήλθε με βίντεο, ξεκαθαρίζοντας ότι η παρέμβασή του δεν είχε προσωπικό χαρακτήρα αλλά αφορούσε μια γενικότερη κοινωνική τάση.

Περιγράφοντας το σκεπτικό του, ο Περικλής Κονδυλάτος σημείωσε:

«Έχουν προκληθεί διάφορες αντιδράσεις με αφορμή άλλο ένα ποστ που έχω κάνει, που σχολιάζω τα τεκταινόμενα της κοινωνίας μας. Και υπάρχει μια ρητορική μίσους. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Σε σχέση με τον γάμο κάποιας κυρίας, την οποία δεν τη γνωρίζω, δεν με γνωρίζει, ο σχολιασμός που έκανα δεν αφορούσε το συγκεκριμένο άτομο, όπως κάθε φορά απευθύνομαι σε μια νοοτροπία και σε μια κουλτούρα που μας έχει κατακλύσει από παντού και μας ζώνουνε από παντού αυτοί οι άνθρωποι του τίποτα, σα τα φίδια. Και προσπαθούν να επιβάλλουν μια αισθητική και μια κουλτούρα, η οποία σκοτεινιάζει κι άλλο τον πολιτισμό μας».

Στη συνέχεια του μηνύματός του, υποστήριξε την ανάγκη να εκφράζονται δημόσια οι αντίθετες απόψεις απέναντι στα σύγχρονα πρότυπα:

«Δεν γίνεται να υπάρχουνε μόνο αυτά τα παραδείγματα και εμείς να το βουλώνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό; Ότι δεν γίνεται να το αφήσουμε ανεξέλεγκτο και να βλέπουμε τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας, κάνοντας τους χαζούς; Δεν γίνεται αυτό το πράγμα».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, εστίασε στην πτώση των αξιών και του πολιτισμού, αναφέροντας:

«Το πρόβλημά μου είναι ότι αναπτύσσεται ένα πράγμα σαν Λερναία Ύδρα από παντού, που θέλει να επιβάλει τη φτήνια, την έλλειψη αισθητικής, την έλλειψη πολιτισμού, την έλλειψη σεβασμού και θέλει να υποβιβάσει τον άνθρωπο. Υπάρχει μια τάση στην εποχή μας που θέλει να υποβιβάσει τον άνθρωπο, να τον πάει στη ζωώδη κατάσταση. Σε αυτό διαφωνώ. Όχι με τις προσωπικότητες τις συγκεκριμένες. Διαφωνώ με το φαινόμενο. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο το σχολιάζω γιατί μας έχει ζώσει…».