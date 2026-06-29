Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα πραγματοποιήσει αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου, επίσημη επίσκεψη στο Μαυροβούνιο, όπου θα έχει διμερή συνάντηση στο υπουργείο Άμυνας με τον ομόλογό του, Dragan Krapović.

Όπως ανακοινώθηκε, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών και δηλώσεις στον Τύπο.

Αντικείμενο των συζητήσεων που θα έχει ο κ. Δένδιας κατά την επίσκεψή του είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, οι εξελίξεις στο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον ασφαλείας, καθώς επίσης οι προοπτικές ενίσχυσης της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Δυτικά Βαλκάνια.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανταλλαγή απόψεων για τις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας, την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών στους τομείς της αμυντικής εκπαίδευσης, της στρατιωτικής συνεργασίας και της αμυντικής καινοτομίας.