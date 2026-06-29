Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του έζησε στη Λευκωσία ο γιος της Φώφης Γεννηματά, Γιώργος Γεννηματάς Τσούνης. Περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα, φίλους και συγγενείς που ταξίδεψαν ειδικά για την περίσταση, ορκίστηκε και έλαβε το πτυχίο του από τη Νομική Σχολή του Frederick University, σύμφωνα με δημοσίευμα του airetos.gr Μια σημαντική ακαδημαϊκή επιτυχία και ένας μεγάλος σταθμός, σε μια στιγμή που σίγουρα θα γέμιζε με απέραντη περηφάνια τη μνήμη της μητέρας του

Για την οικογένειά του, η ημέρα αυτή ήταν γεμάτη με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Ο Γιώργος, γιος της αείμνηστης προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, και του Ανδρέα Τσούνη, γύρισε σελίδα στη ζωή του, κάνοντας ένα καθοριστικό βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον.

Όσοι βρέθηκαν στην αίθουσα δεν μπόρεσαν να μην αναλογιστούν ότι, αν η Φώφη Γεννηματά ήταν σήμερα στη ζωή, θα ήταν η πιο περήφανη μητέρα στην τελετή. Η ιδιαίτερη αδυναμία που έτρεφε για τον γιο της και η επιθυμία της να τον καμαρώνει σε κάθε του εξέλιξη, έκαναν τη στιγμή αυτή να ξυπνήσει βαθιές μνήμες, σκορπίζοντας συγκίνηση σε όλους όσοι θυμούνται την παρουσία της. Η αποφοίτηση αυτή σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου, ελπιδοφόρου κεφαλαίου για τον ίδιο.