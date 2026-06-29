Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή Ντικιλί της Σμύρνης, όπου φωτιά που ξεκίνησε από γεωργική έκταση επεκτάθηκε γρήγορα σε θαμνώδη και δασική περιοχή, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στη συνοικία Τσανταρλί, σε αγροτική γη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Οι φλόγες, με τη βοήθεια του ανέμου, εξαπλώθηκαν σε παρακείμενη περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται από αέρος και από ξηράς, με τις αρχές να επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο πριν επεκταθεί περαιτέρω.

Çandarlı’da çıkan yangının boyutu sahil kenarından böyle görüntülendi. pic.twitter.com/m6MiTxrwVk — İzmir Geyik (@izmirgeyik) June 29, 2026

Μεγάλη κινητοποίηση από αέρος και ξηράς

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της Δασικής Υπηρεσίας και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται στην Τουρκία, στην επιχείρηση συμμετέχουν:

7 αεροσκάφη,

8 ελικόπτερα,

35 πυροσβεστικά οχήματα,

4 μπουλντόζες,

καθώς και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας.

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνεται από τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι αλλάζουν την κατεύθυνση της φωτιάς και ευνοούν τη γρήγορη εξάπλωση των φλογών.

🔴 DİKİLİ’DEKİ ORMAN YANGININA YOĞUN MÜDAHALE



İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde ziraat arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle müdahale sürüyor. #İzmir #Dikili #ormanyangını pic.twitter.com/XNxEFhbhan — İzmir'de Bunlar Oldu (@izmirimhaber) June 29, 2026

Οι φλόγες κοντά σε κατοικίες

Τουρκικά μέσα μετέδωσαν ότι οι φλόγες κινήθηκαν επικίνδυνα κοντά σε κατοικημένες περιοχές στην περιοχή του Τσανταρλί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά πλησίασε οικιστικά συγκροτήματα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

🔴 ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİN DİBİNE KADAR ULAŞTI



İzmir Dikili’nin Çandarlı Mahallesi’nde devam eden orman yangınında alevler yerleşim alanlarının hemen yakınına kadar geldi. Bölgede ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. #izmir pic.twitter.com/gA9FepFGRz — İzmir'de Bunlar Oldu (@izmirimhaber) June 29, 2026

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν να δημιουργήσουν αναχώματα και να περιορίσουν την πορεία της φωτιάς, ενώ η παρουσία μπουλντόζων δείχνει ότι δίνεται έμφαση και στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

🔴 | İzmir Çandırlı'da orman yangını rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit eder noktaya ulaştı. pic.twitter.com/Q3W2Jxxjuh — Havadan Rapor (@HavadanRapor) June 29, 2026

Τέσσερις επαρχίες σε συναγερμό

Η φωτιά στη Σμύρνη δεν είναι το μοναδικό μέτωπο που αντιμετωπίζει σήμερα η Τουρκία.

Δασικές και αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν επίσης σε Τσανάκκαλε, Άδανα και Προύσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλά σημεία της χώρας.

Σε ορισμένες από τις εστίες, τα τουρκικά μέσα μετέδωσαν ότι οι φωτιές τέθηκαν υπό έλεγχο και συνεχίζονται οι εργασίες ψύξης. Ωστόσο, στη Σμύρνη το μέτωπο στο Ντικιλί παραμένει το πιο ανησυχητικό, λόγω της εγγύτητας σε κατοικημένες περιοχές και των ισχυρών ανέμων.

İzmir Dikili'de 14.05'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. pic.twitter.com/p17j61Nbxx — BPT (@bpthaber) June 29, 2026

Οι άνεμοι ο μεγάλος αντίπαλος

Το βασικό πρόβλημα για τις δυνάμεις πυρόσβεσης είναι ο άνεμος.

Η φωτιά ξεκίνησε από γεωργική έκταση, αλλά πολύ γρήγορα άλλαξε χαρακτήρα, καθώς πέρασε σε θαμνώδη και δασική περιοχή. Αυτό το μοτίβο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς οι φλόγες μπορούν να κινηθούν με μεγάλη ταχύτητα και να φτάσουν κοντά σε σπίτια μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωση πριν πέσει το σκοτάδι, καθώς οι εναέριες επιχειρήσεις γίνονται δυσκολότερες όσο περνά η ώρα.

Καλοκαίρι υψηλού κινδύνου για την Τουρκία

Η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν συνθήκες γρήγορης εξάπλωσης.

Οι περιοχές της δυτικής Τουρκίας, απέναντι από το Αιγαίο, βρίσκονται συχνά σε υψηλή επικινδυνότητα τους καλοκαιρινούς μήνες, με πυρκαγιές που μπορούν να ξεκινήσουν από αγροτικές εκτάσεις και να περάσουν σε δασικές ή οικιστικές ζώνες.

Η φωτιά στο Ντικιλί υπενθυμίζει πόσο γρήγορα μπορεί να μετατραπεί μια τοπική εστία σε σοβαρή απειλή, ιδίως όταν συνδυάζονται ισχυροί άνεμοι και ξηρή βλάστηση.

Οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκταση προς κατοικημένες περιοχές.