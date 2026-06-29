Ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται στην Βουλγαρία για την αναμέτρηση της Εθνικής του ομάδας με την Νορβηγία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2029 και αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο άσος των Πειραιωτών ρωτήθηκε για την μετακίνηση του Φαλ στον Παναθηναϊκό, αλλά και τις μεταγραφές των Κόντι Μίλερ-ΜακIντάιρ και Γιαν Μοντέρο στους «ερυθρόλευκους».

Μεταξύ άλλων είπε ο Βεζένκοφ:

Για τον Φαλ στον Παναθηναϊκό: «Πρόκειται για μια επαγγελματική απόφαση ο καθένας έχει τη δική του οικογένεια, τα δικά του σχέδια για το μέλλον. Δεν μπορείς να διαγράψεις από το μυαλό και την καρδιά σου πέντε χρόνια που πέρασες με συγκεκριμένους ανθρώπους.

Ζήσαμε τόσα πολλά συναισθήματα, γι’ αυτό του εύχομαι κάθε καλό. Θα είμαστε αντίπαλοι για 40 λεπτά, αλλά θα θυμάμαι πάντα όσα ζήσαμε μαζί».

Για τη μεταγραφή του Κόντι Μίλερ-ΜακIντάιρ: «Ξέρω ότι έχει υπογράψει με την ομάδα μας εδώ και έναν μήνα. Πιστεύω ότι με την απόκτησή του, του Μοντέρο και με τα παιδιά από πέρυσι, θα έχουμε μια ισχυρή ομάδα, απλά πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο».