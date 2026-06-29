Ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, γνωστός και ως ο Προφήτης της Γκάνας (που έχει και άλλους τίτλους), αναστάτωσε ξανά πολύ κόσμο με την εκτίμησή του για το παιχνίδι της Αργεντινής με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ο Γκανέζος πνευματικός ιερέας-μάγος, Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, προβλέπει ότι το Πράσινο Ακρωτήρι θα αποκλείσει την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Απίθανο και όμως αυτό βλέπει: «Οι δυνάμεις μου θα είναι με το Πράσινο Ακρωτήριο. Η Αργεντινή δεν θα προκριθεί».

Επίσης ανέφερε ότι οι μυστικιστικές του τελετές θα βοηθήσουν την αφρικανική ομάδα να πετύχει τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο Μπόνσαμ έγινε γνωστός το 2014 όταν υποστήριξε ότι προκάλεσε τον τραυματισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο με τελετουργία, ενώ νωρίτερα μέσα στον μήνα είχε πει πως είχε «δέσει» τον Χάρι Κέιν στον πρόσφατο αγώνα της Αγγλίας με αντίπαλο τη Γκάνα. Θα πέσει τελικώς μέσα στην εκτίμησή του; Είναι κάτι που θα φανεί.