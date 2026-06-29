Το τεχνικό επιτελείο της Αλγερίας φαίνεται ότι κάνει σκέψεις για την χρησιμοποίηση του τρίτου γκολκίπερ της Εθνικής.

Μετά από την κριτική και κάποια όχι τόσο καλά σχόλια για τις εμφανίσεις του Λούκα Ζιντάν στους δύο πρώτους αγώνες της Αλγερίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο προπονητής της ομάδας, Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς, επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον αντικαταστάτη του, Ουσάμα Μπενμπούτ, για τον τρίτο και τελευταίο αγώνα των ομίλων. Ωστόσο ούτε αυτός τα πήγε τόσο καλά.

Έτσι υπάρχουν σκέψεις να επιστρατευθεί ο τρίτος γκολκίπερ Μέλβιν Μαστίλ. Παίκτης που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας και υποψήφιος για να παίξει εναντίον της Ελβετίας στην προσεχή αναμέτρηση για τον γύρο των «32».