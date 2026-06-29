Η Μαλαισία παρέτεινε κατά ένα χρόνο τη συμφωνία της με την εταιρία θαλάσσιων εξερευνήσεων Ocean Infinity προκειμένου να διενεργήσει υποθαλάσσιες έρευνες για το αεροσκάφος που εκτελούσε την MH370 της Malaysia Airlines, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών.

Το αεροσκάφος Boeing 777 ⁠μετέφερε 227 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος όταν εξαφανίστηκε ενώ εκτελούσε πτήση από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο τον Μάρτιο του 2014, σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της παγκόσμιας πολιτικής αεροπορίας.

Οι πολυάριθμες επιχειρήσεις έρευνας που έχουν γίνει για το αεροσκάφος στον νότιο Ινδικό Ωκεανό έχουν αποδειχθεί άκαρπες.

Η Ocean Infinity πραγματοποιούσε έρευνες για το αεροσκάφος έως το 2018. Πέρυσι, υπέγραψε νέα συμφωνία με τη Μαλαισία για την επανέναρξη της αναζήτησης σε μια περιοχή που καλύπτει 15.000 τετραγ. χιλιόμετρα, με την εταιρία να λαμβάνει 70 εκατ. δολάρια μόνο στην περίπτωση που θα βρει το κουφάρι του αεροσκάφους.

Η παράταση της συμφωνίας είναι 12μηνη και ισχύει από την 1η Ιουλίου φέτος έως τις 30 Ιουνίου 2027, δήλωσε σε ανακοίνωση ο υπουργός μεταφορών της Μαλαισίας Άντονι Λόκε.

«Η απόφαση καταδεικνύει τη διαρκή και ακλόνητη δέσμευση της κυβέρνησης να προσφέρει έναν επίλογο στους συγγενείς εκείνων που επέβαιναν στην πτήση MH370», δήλωσε ο ίδιος.