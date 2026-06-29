Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μπαίνει η δράση του «Ρουβίκωνα» στη Θεσσαλονίκη, μετά την προκλητική ανάρτηση της οργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διεξαγωγή «αντισιωνιστικής περιπολίας» στην πλατεία Μαβίλη. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αντέδρασε άμεσα, με την εισαγγελέα ποινικής δίωξης να διατάσσει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το περιστατικό που έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο.



Η Κρατική Ασφάλεια έχει αναλάβει να διερευνήσει αν στοιχειοθετούνται βαρύτατα αδικήματα, όπως:

Σύσταση εγκληματικής συμμορίας

Δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους

Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγίες

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα ανεχτούν φαινόμενα αυτοδικίας και ρητορικής μίσους στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση του «Ρουβίκωνα», στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν να εκφράσει την αντίθεσή του στις ισραηλινές επενδύσεις και στην παρουσία ισραηλινών επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη στον Παλαιστινιακό λαό.

Για «νέο κύμα εβραιοφοβίας» κάνει λόγο το ΚΙΣΕ

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του για το παραπάνω περιστατικό, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος κάνει λόγο -μεταξύ άλλων- για «ένα νέο κλίμα εβραιοφοβίας», που «απειλεί όχι μόνο τους Έλληνες Εβραίους αλλά και την ευημερία του συνόλου των πολιτών», διότι «η ιστορία διδάσκει ότι ο αντισημιτισμός ξεκινάει την πορεία του με στόχο τους Εβραίους αλλά δεν σταματά ποτέ στους Εβραίους».



Εκφράζει τη θλίψη του για «την ανοχή που δείχνουν οι αρχές της πολιτείας και οι κοινωνικοί φορείς απέναντι σε αυτό το νέο κύμα φανατισμού» και σημειώνει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως «αυτά τα “τάγματα εφόδου” και οι οπαδοί τους επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις στρατηγικής σημασίας σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ σε μια περίοδο αστάθειας στην ανατολική Μεσόγειο που απειλεί την ασφάλεια και των δύο χωρών».



Υπογραμμίζει, ωστόσο, τη βεβαιότητά του ότι «τα “τάγματα εφόδου” του 2026 θα απομονωθούν και θα ηττηθούν, όπως ηττήθηκαν τα “τάγματα εφόδου” της Χρυσής Αυγής του 2012, και ότι τελικά η Ελληνική κοινωνία και η Ελληνική Πολιτεία του 2026 θα υπερασπιστούν τις αξίες της Δημοκρατίας και του πολιτισμού και δεν θα επιτρέψουν την υπονόμευσή τους από τους οπαδούς του μίσους και του φανατισμού».