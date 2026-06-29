Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις από τους συνολικά έξι νεαρούς κατηγορούμενους που απολογήθηκαν για την υπόθεση της φονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που πήραν το δρόμο για τη φυλακή είναι και ο 17χρονος ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για το θάνατο του 15χρονου.

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι βαρύ καθώς σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται αρνήθηκαν τις κατηγορίες όπως τους αποδίδονται δίνοντας, στις απολογίες τους, τη δική τους εκδοχή για τα δραματικά γεγονότα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατηγορούμενος, φίλος του θύματος, ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στην συμπλοκή , υποδεικνύοντας τον 17χρονο δράστη, ως εκείνον που έφερε μαχαίρι και όχι το θύμα, όπως έχει καταθέσει προανακριτικά ο καθ ομολόγιαν δολοφόνος.

«Φώναζα στο θύμα, που καταδιώκει τον δράστη ότι ο 17χρονος εχει μαχαίρι, να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Δεν πρόλαβα να φτάσω, βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα να καλώ σε βοήθεια» φέρεται να περιέγραψε στην απολογία του τονίζοντας πως ο ίδιος δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκαν ότι η συμπλοκή δεν ήταν προσχεδιασμένη και δεν είχε αθλητικό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με τις αρχές της αιματηρής συμπλοκής είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ τριών ομάδων νεαρών, οι οποίοι συμμετείχαν στο επεισόδιο με μαχαίρια, ράβδους και πέτρες.

Το κίνητρο της φονικής καταδίωξης θεωρούν ότι σχετίζεται με οπαδικές αντιπαλότητες και για το λόγο αυτό όλα τα αδικήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έχουν τελεστεί με αθλητικό υποβαθρο.

Τις επόμενες ημέρες θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να απολογηθούν και άλλοι κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών και ένας νεαρός ο οποίος διώκεται αλλά δεν οδηγήθηκε στην Ευελπίδων καθώς νοσηλεύεται τραυματισμένος.