Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μια τεράστια, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με στόχο την πλήρη εξάρθρωση μιας επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης με βαρύ αθλητικό υπόβαθρο. Η ακτίνα δράσης των αρχών απλώνεται ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο, ξεσκεπάζοντας τη σκοτεινή δράση σκληρών χούλιγκαν.



Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται για σωρεία κακουργηματικών πράξεων, καθώς δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών, ενώ παράλληλα διέπρατταν βίαιες ληστείες, άγριες σωματικές βλάβες και εκτεταμένες φθορές.



Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε 17 άτομα, με τα 15 από αυτά να ταυτοποιούνται ως τα ηγετικά και βασικά στελέχη της μαφιόζικης δομής.



Στις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και βαρύς οπλισμός. Η ΕΛΑΣ αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις μετά το πέρας της επιχείρησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.