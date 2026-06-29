Στο στόχαστρο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος βρέθηκαν κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο νεαρών ατόμων σε στοχευμένες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε μια 26χρονη υπήκοο Αλβανίας και έναν 23χρονο ημεδαπό, οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.



Οι συντονισμένες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας στις θαλάσσιες πύλες της χώρας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο Μαντούδι και την Αλόννησο, οι λιμενικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερο από ένα κιλό κάνναβης, καθώς και ποσότητες κοκαΐνης, βάζοντας φρένο στη διοχέτευσή τους στις τοπικές πιάτσες.



Ειδικότερα, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, με τη συνδρομή στελεχών της Λιμενικής Αρχής Μαντουδίου και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του λιμενικού, πραγματοποίησαν ελέγχους στις 27 Ιουνίου στο λιμάνι Κυμασίου Μαντουδίου.



Κατά τον έλεγχο, η 26χρονη εντοπίστηκε να μεταφέρει στη χειραποσκευή της μία συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 278,1 γραμμαρίων, καθώς και τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 1.024,83 γραμμαρίων. Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή της.



Στη συνέχεια, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου φερόμενου ως παραλήπτη των ναρκωτικών στην Αλόννησο, ενώ κατασχέθηκε και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας που είχε στην κατοχή του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.