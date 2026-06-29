Αντιδράσεις προκάλεσε ένα βίντεο από την εμφάνιση της 13χρονης Νορθ Γουέστ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, με τον ράπερ Σκέπτα να παίρνει δημόσια θέση.

Ο 43χρονος καλλιτέχνης δημοσίευσε το Σάββατο το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, στο οποίο η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ φαίνεται να απλώνει αρχικά το χέρι της για χειραψία σε έναν άνδρα στο σόου Vetements Menswear Spring/Summer 2027, προτού εκείνος την αγκαλιάσει και ποζάρουν μαζί για φωτογραφία.

A blind man could see she wanted a handshake kmt pic.twitter.com/Tsn1QRquSp — Big Smoke – (@Skepta) June 27, 2026

Ο Βρετανός καλλιτέχνης έκανε μια σειρά από αναρτήσεις στο X, τονίζοντας ότι θεωρεί ακατάλληλο ένα παιδί 13 ετών να βρίσκεται σε τέτοιες συναναστροφές με ενήλικες, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Rapper Skepta urges Kim Kardashian and Kanye West to 'protect your kids' over daughter North's, 13, 'sickening' interactions with adult men https://t.co/YTMJci9dhP — Daily Mail (@DailyMail) June 29, 2026

«Ακόμη και ένας τυφλός θα έβλεπε ότι ήθελε χειραψία», έγραψε την Κυριακή ο μουσικός, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Τζόζεφ Ολαϊτάν Αντενούγκα Τζούνιορ. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι θαυμαστές μου ξέρουν ότι προσπαθώ να μένω έξω από τις υποθέσεις των άλλων, αλλά ο τρόπος που ενήλικες άνδρες, εντελώς άγνωστοι, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη Νορθ με αρρωσταίνει».

My fans know I try to stay out of peoples business but damn the way grown men, complete strangers, try to use North makes me sick 🤮🤮🤮🤮🤮 — Big Smoke – (@Skepta) June 27, 2026

Όταν ένας χρήστης του X τον ρώτησε: «Από πότε η αγκαλιά θεωρείται κοινωνικό παράπτωμα;», ο Σκέπτα απάντησε ότι η γλώσσα του σώματος της Νορθ έδειχνε ξεκάθαρα πως δεν ήθελε να αγκαλιάσει κανέναν. «Τι λες; Είναι 13 ετών και άπλωσε το χέρι της για χειραψία, δεν το αγνοείς αυτό», έγραψε ο ράπερ. «Δεν μπορώ να πιστέψω μερικές από τις απαντήσεις στο tweet μου».

What are you talking about?! She is 13 years old and she put her hand out for a handshake, you don’t ignore that. I can’t believe some these replies to my tweet 😭 https://t.co/MjrVneLY2b — Big Smoke – (@Skepta) June 27, 2026

Όταν ένας άλλος σχολιαστής ανέφερε ότι η μεγαλύτερη κόρη των δύο διάσημων γονιών «ουσιαστικά προσπέρασε την εφηβεία» λόγω της φήμης της, ο Σκέπτα απάντησε: «Ουάου! Προστατεύστε τα παιδιά σας. Προστατεύστε τα παιδιά σας!».

WOW!! 😢 Protect your kids people. Protect your kids! https://t.co/Qqz4vwnVt7 — Big Smoke – (@Skepta) June 27, 2026

Απαντώντας σε χρήστη που συμφώνησε μαζί του, ο Σκέπτα χαρακτήρισε «αρρωστημένο» αυτό που, όπως φάνηκε, θεωρεί έλλειψη κατανόησης γύρω από το τι είναι κατάλληλη συμπεριφορά. «Τα σχολεία διδάσκουν Γαλλικά, Γερμανικά και Αγγλικά, ενώ στην πραγματικότητα η γλώσσα που οι περισσότεροι πρέπει επιτέλους να μάθουν είναι η γλώσσα του σώματος», έγραψε.

Sickening 🤮 schools teaching French, German & English when really the language most people need to fucking learn is ‘Body Language’ https://t.co/nrfGUeOJl5 — Big Smoke – (@Skepta) June 27, 2026

Οι χρήστες του φόρουμ ποπ κουλτούρας στο Reddit σχολίασαν επίσης το περιστατικό, με πολλούς να συμφωνούν με τον Βρετανό καλλιτέχνη. «Όταν ένας εντελώς άσχετος και μη εμπλεκόμενος άνθρωπος έχει περισσότερη κοινή λογική, φροντίδα και προστατευτικό ένστικτο για ένα παιδί από τους ίδιους τους γονείς του, τότε κάτι πάει πολύ στραβά», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε: «Ντροπή σε αυτούς τους ενήλικες άνδρες που ξεπερνούν τόσο ξεκάθαρα τα όρια. Μιλάμε για ένα 13χρονο παιδί, όσο διάσημοι κι αν είναι οι γονείς του». Άλλος χρήστης ανέφερε ότι ήταν ανακουφιστικό να ακούγεται μια φωνή μέσα από τη βιομηχανία του θεάματος που να λέει το αυτονόητο. «Χαίρομαι που ένας άνδρας από τη βιομηχανία το επισημαίνει. Με σοκάρει αυτό που επιτρέπουν η Κιμ και ο Κάνιε να βιώνει η Νορθ στα 13 της, χωρίς να υπάρχει γονιός δίπλα της», έγραψε.

Κάποιος άλλος σημείωσε ότι ο Σκέπτα είχε απόλυτο δίκιο στην παρατήρησή του για τη Νορθ. «Ειλικρινά, αυτό με έκανε πολύ χαρούμενη. Είδα τις προάλλες ένα βίντεο όπου μια γυναίκα έλεγε ότι το να είσαι καλός άνδρας δεν σημαίνει απλώς να μην είσαι κακός, αλλά να υπερασπίζεσαι τις γυναίκες όταν βλέπεις ότι τους φέρονται άσχημα. Μου έμεινε πολύ αυτό», ανέφερε.

Η Νορθ, που έχει αδέλφια τον 10χρονο Σεντ, τον 7χρονο Ψαλμ και την 8χρονη Σικάγο, βρέθηκε στην εκδήλωση της μόδας καθώς συνεχίζει να χτίζει τη δική της πορεία στον χώρο της ψυχαγωγίας. Τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε την πρώτη της μουσική δουλειά, ένα EP με τίτλο «N0rth4evr».