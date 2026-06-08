Η Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε στο στόχαστρο χρηστών των social media, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν «αγενή», μετά την άρνησή της να μιλήσει στον γνωστό ρεπόρτερ της Formula 1, Μάρτιν Μπραντλ, κατά τη διάρκεια του Grand Prix του Μονακό 2026.

Την Κυριακή, ο δημοσιογράφος του Sky Sports, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός για τις σύντομες συνεντεύξεις του στο grid walk πριν από τους αγώνες, πλησίασε την Κιμ Καρντάσιαν επιχειρώντας να τους αποσπάσει ένα γρήγορο σχόλιο πριν από την έναρξη του αγώνα.

‘Rude’ Kim Kardashian slammed for ignoring iconic reporter at Monaco Grand Prix 2026: ‘Lack of class’ https://t.co/reUvjaCKRW pic.twitter.com/IHWPfyjR9i — New York Post (@nypost) June 7, 2026

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο Μάρτιν Μπραντλ ρώτησε την 45χρονη Κιμ πώς είναι, ωστόσο εκείνη δεν του απάντησε και γύρισε το βλέμμα της αλλού. Στη συνέχεια, ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι εργαζόμενος της Formula 1, πλησίασε και ψιθύρισε κάτι στην πρωταγωνίστρια του «The Kardashians», ενώ ο Μάρτιν Μπραντλ ακούγεται να λέει σε κάποιον να μην τον «σπρώχνει».

«Συνήθως, οι άνθρωποι κάνουν μια σύντομη κουβέντα μαζί μας. Απολαμβάνετε τη Formula 1;», ρώτησε ο Mάρτιν Μπραντλ την Κιμ Καρντάσιαν, η οποία απλώς χαιρέτησε με το χέρι, χωρίς να απαντήσει στις ερωτήσεις του. «Οπότε, σήμερα δεν μιλάμε», σχολίασε εμφανώς απογοητευμένος ο Μάρτιν Μπραντλ στους τηλεθεατές.

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Διχάστηκαν οι χρήστες για τη στάση της Κιμ Καρντάσιαν

Το στιγμιότυπο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να επικρίνουν τη στάση της Κιμ Καρντάσιαν, όπως αναφέρει η New York Post.

«Πόσο αγενής ήταν η Κιμ Καρντάσιαν; Ο Μπραντλ ήταν εκεί για να κάνει ερωτήσεις και εκείνη κοίταξε έναν τύπο για να δει αν άξιζε να του μιλήσει. Κακή εικόνα», έγραψε ένας χρήστης στο Χ. Ένας άλλος σχολίασε: «Ορισμένοι celebrities πρέπει να συνέλθουν όταν βρίσκονται στο grid walk της F1. Αν δεν θέλουν να μιλήσουν, δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Κιμ Καρντάσιαν, σημείωσέ το». «Η Κιμ Καρντάσιαν δεν είναι τόσο σημαντική ώστε να μην μιλά στον Μάρτιν Μπραντλ. Απόλυτη έλλειψη ευγένειας», ανέφερε τρίτος χρήστης.

Άλλος χρήστης έγραψε: «Ήταν αναμενόμενο ότι η Κιμ Καρντάσιαν θα αρνιόταν να μιλήσει στον Μάρτιν Μπραντλ. Είναι διάσημη χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο, δεν μπορεί να κρατήσει ούτε μόνη της μια ομπρέλα και αγνοεί τον Μάρτιν, την ώρα που σπουδαίοι αθλητές και διεθνείς ηθοποιοί τον αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Δεν έχει θέση στο grid».

Ωστόσο, υπήρξαν και αρκετοί που υπερασπίστηκαν την Κιμ Καρντάσιαν, τονίζοντας ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει συνέντευξη μπροστά στις κάμερες. «Ποτέ δεν υπήρχε η απαίτηση οι σύντροφοι ή οι συγγενείς των οδηγών να δίνουν συνεντεύξεις, όσο τολμηρός κι αν είναι ο Μπραντλ ή όσο διάσημη κι αν είναι η Κιμ. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να πιέζει τα αγαπημένα πρόσωπα των οδηγών να βγουν στην κάμερα. Έτσι πρέπει να μείνει», έγραψε ένας υποστηρικτής της.

Ένας άλλος χρήστης υποστήριξε ότι ο Μάρτιν Μπραντλ γνώριζε πως η Κιμ Καρντάσιαν δεν ήθελε να μιλήσει και πως οι άνθρωποι της ασφάλειας βρίσκονταν εκεί για να την προστατεύσουν από τις κάμερες. «Οι άνθρωποι πάντα βρίσκουν κάτι να πουν για εκείνους που θέλουν να επικρίνουν. Ήταν καν σίγουρο ότι κατάλαβε τι συνέβαινε; Από το βίντεο φαίνεται σαν να μην είχε αντιληφθεί την κατάσταση», σχολίασε τρίτος χρήστης.

Η Κιμ και η Κλόε Καρντάσιαν έφτασαν στο Μονακό με σκάφος την Παρασκευή, φορώντας συντονισμένα σύνολα, προκειμένου να στηρίξουν τον 41χρονο οδηγό της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών και ο Βρετανός πιλότος είχαν πυροδοτήσει για πρώτη φορά φήμες περί ειδυλλίου τον Φεβρουάριο.