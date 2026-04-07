Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον έχουν ξεκινήσει μια σχέση που πλέον δεν περνά απαρατήρητη. Η επιχειρηματίας και influencer και ο οδηγός της Formula 1 μοιράζονται τους τελευταίους μήνες στιγμές μαζί, και παρότι αποφεύγουν να μιλήσουν ανοιχτά για τη σχέση τους, οι κοινές εμφανίσεις και ταξίδια τους μαρτυρούν ότι κάτι ξεχωριστό έχει ανθίσει ανάμεσά τους.

Μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε καμία κοινή ανάρτηση στα social media. Όμως, πριν από λίγες ώρες, ο Λιούις Χάμιλτον δημοσίευσε στο Instagram ένα εντυπωσιακό βίντεο: οδηγεί μια κατακόκκινη Ferrari, με συνοδηγό τη «τολμηρή» Κιμ Καρντάσιαν. Το βίντεο δείχνει την έντονη οδήγηση του Χάμιλτον και, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η κάμερα εστιάζει στη θέση του συνοδηγού, όπου βρίσκεται η Κιμ. Με λευκό ζιβάγκο φαίνεται έκπληκτη και χαμογελάει λέγοντας: «Αυτό είναι τρελό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο τραβήχτηκε στο Τόκιο στα τέλη Μαρτίου. Μαζί τους ήταν και τα παιδιά της Κιμ από τον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ, που έχουν ήδη γνωρίσει τον Χάμιλτον και περνούν συχνά χρόνο μαζί του. Η οικογένεια της influencer φαίνεται να τον έχει εκτιμήσει, ενώ πηγή του People αναφέρει ότι η Κιμ είναι ενθουσιασμένη και ότι η σχέση τους δεν είναι απλώς εφήμερη. Παρά τα φορτωμένα τους προγράμματα, φροντίζουν να βρίσκονται όσο πιο συχνά μπορούν.