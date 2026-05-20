Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υποψήφια των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στο νότιο Τέξας, Μορίν Γκαλίντο, μετά από ανάρτηση της προεκλογικής της καμπάνιας, στην οποία γινόταν λόγος για μετατροπή κέντρου κράτησης μεταναστών σε «φυλακή για Αμερικανούς Σιωνιστές», καθώς και για δημιουργία «κέντρου ευνουχισμού».

Η Μορίν Γκαλίντο, η οποία εργάζεται ως σεξοθεραπεύτρια, προκάλεσε πολιτική θύελλα όταν η καμπάνια της δεσμεύτηκε μέσω Instagram ότι, εφόσον εκλεγεί στο Κογκρέσο, θα καταθέσει σχετική νομοθεσία. Η ανάρτηση συνοδευόταν από αβάσιμους ισχυρισμούς ότι ο αντίπαλός της στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών «πληρώνεται για να βάζει Εβραίους και Μεξικανούς σε στρατόπεδα συγκέντρωσης μέσω σιωνιστικών δικτύων διακίνησης».

«Όταν η Μορίν μπει στο Κογκρέσο, θα γράψει νομοθεσία ώστε όλος ο Σιωνισμός και η υποστήριξη του Σιωνισμού να θεωρούνται αναμφισβήτητα αντισημιτισμός, αφού ο Σιωνισμός βλάπτει τους Σημίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά η καμπάνια της την περασμένη εβδομάδα.

Στην ίδια ανάρτηση προστέθηκε πως η ίδια «θα μετατρέψει το Κέντρο Κράτησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Κάρνες σε φυλακή για Αμερικανούς Σιωνιστές και πρώην στελέχη της ICE για διακίνηση ανθρώπων». Παράλληλα, σημειωνόταν ότι «θα λειτουργεί και ως κέντρο επεξεργασίας ευνουχισμού για παιδόφιλους, που πιθανότατα θα είναι οι περισσότεροι Σιωνιστές».

Το Κέντρο Κράτησης της ICE στο Κάρνες έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο διαμαρτυριών από οργανώσεις της προοδευτικής αριστεράς στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την nypost. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα επειδή δημοσιεύθηκε ενώ η καμπάνια της Γκαλίντο προσπαθούσε να διαψεύσει τις κατηγορίες του αντιπάλου της, Τζόνι Γκαρσία, ότι επιθυμεί να «βάλει Εβραίους σε αποθήκες».

Παρατηρητές επεσήμαναν ότι οι δηλώσεις περί μεταφοράς Σιωνιστών σε κέντρο κράτησης της ICE θυμίζουν αντίστοιχες πρακτικές εγκλεισμού. Η οργάνωση παρακολούθησης αντισημιτισμού StopAntisemitism ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «το ίδιο μέτρο που εφαρμόζουν σωστά οι Δημοκρατικοί απέναντι στους δεξιούς αντισημίτες πρέπει να εφαρμόζεται και απέναντι στους αριστερούς μισούντες τους Εβραίους».

Η ίδια οργάνωση πρόσθεσε ότι «οι ηγέτες των Δημοκρατικών πρέπει να καταδικάσουν ξεκάθαρα και δημόσια αυτούς τους ακραίους χωρίς υπεκφυγές», ενώ κάλεσε το κόμμα να σταματήσει να δίνει βήμα σε «εξτρεμιστικές φωνές».

Η Μορίν Γκαλίντο αναδείχθηκε πρώτη στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών τον Μάρτιο, συγκεντρώνοντας ποσοστό 29,2%, έναντι 27% του Τζόνι Γκαρσία. Καθώς κανένας υποψήφιος δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία, οι δύο τους προκρίθηκαν σε επαναληπτική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη.

Οι δύο υποψήφιοι διεκδικούν την έδρα της 35ης εκλογικής περιφέρειας του Τέξας, η οποία εκτείνεται από το Σαν Αντόνιο έως τα προάστια του Όστιν. Την έδρα κατέχει σήμερα ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκρεγκ Κάσαρ, ωστόσο οι Ρεπουμπλικάνοι αναδιαμόρφωσαν τα όρια της περιφέρειας με στόχο να κερδίσουν τη συγκεκριμένη θέση.

Ο Τζόνι Γκαρσία επιτέθηκε δημόσια στην αντίπαλό του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι «αντί να ασχολείται με τα προβλήματα της καθημερινότητας, η αντίπαλός μου προωθεί θεωρίες συνωμοσίας και ρητορική μίσους. Γι’ αυτό οι Ρεπουμπλικάνοι ξοδεύουν χρήματα για να ενισχύσουν την καμπάνια της».