Σε μια συγκινητική κίνηση προχώρησε η εθνική Πορτογαλίας καθώς στην αποστολή της για το Μουντιάλ 2026 συμπεριλήφθηκε και ο Ντιόγκο Ζότα.

Ο θάνατός του στις 3 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 28 ετών, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, στο οποίο σκοτώθηκε και ο αδερφός του, σόκαρε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Ζότα δεν είναι ανάμεσά μας πια, είναι πάντα όμως στις καρδιές των συμπατριωτών του και θα είναι και στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε τους 27+1 παίκτες που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή και σε δηλώσεις του εξήγησε τον λόγο που αποφάσισε να… καλέσει και τον Ζότα, ο οποίος είχε αγωνιστεί 49 φορές με την Πορτογαλία, πανηγυρίζοντας και την κατάκτηση του Nations League.

«Είναι η δύναμή μας, η χαρά μας. Η απώλεια του Ντιόγκο ήταν μια αξέχαστη και πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά την επόμενη κιόλας μέρα ήταν στο χέρι όλων μας να αγωνιστούμε για το όνειρο του Ντιόγκο και για το παράδειγμα που πάντα έδινε στην εθνική μας ομάδα. Το πνεύμα, η δύναμη και το παράδειγμα του Ζότα είναι το θετικό και θα είναι πάντα το θετικό», ήταν τα λόγια του προπονητή της Πορτογαλίας.