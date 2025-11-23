Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοίμασε ένα βίντεο για να αποτίσει φόρο τιμής στον Ντιόγκο Ζότα και στον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, οι οποίοι σκοτώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, τελικά όμως κατέληξε να ζητάει συγγνώμη από την Έλτσε και έναν παίκτη της.

Λάθη μπορούν να κάνουν όλοι, ακόμη και χοντρά, με την απόδειξη να έρχεται από τη Μαδρίτη, όπου οι άνθρωποι της Ρεάλ είχαν ετοιμάσει ένα βίντεο για να τιμήσουν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ Σίλβα. Το πρόβλημα είναι πως αντί για τον αδερφό του αδικοχαμένου Πορτογάλου παίκτη της Λίβερπουλ, έβαλαν την εικόνα του Αντρέ Σίλβα της Έλτσε…

Έτσι, με ανάρτησή της στα social media φρόντισε να απολογηθεί τόσο στην Έλτσε, την οποία θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες, όσο και στον παίκτη της

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ζητά συγγνώμη από την Έλτσε και τον παίκτη της, Αντρέ ντα Σίλβα, επειδή κατά λάθος συμπεριέλαβε, στο βίντεο, την εικόνα του αντί για αυτήν του Αντρέ Σίλβα, αδελφού του Ντιόγκο Ζότα, παίκτη της Λίβερπουλ. Λυπούμαστε για το συμβάν», ανέφερε η σχετική ανάρτηση των Μαδριλένων.