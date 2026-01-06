Ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του ιδρύματος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είπε το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τη Μαρία Σαράφογλου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο κ. Γιαννόπουλος γύρισε πίσω στον χρόνο και αναφέρθηκε για την πρώτη γνωριμία που είχε σε τηλεοπτικό πλατό με τον αείμνηστο δημοσιογράφο και παρουσιαστή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κώστας Γιαννόπουλος επισήμανε χαρακτηριστικά πως «δεν ήταν απλά μια ιδιαίτερη σχέση αυτή που είχαμε, έγινε σχέση ζωής. 9 Νοεμβρίου 1995 ένα παιδί, φεύγοντας από τη ζωή, αποφάσισε να γράψει στο ημερολόγιο την τελευταία του επιθυμία για να δημιουργήσει το Χαμόγελο του Παιδιού. Με απλά λόγια ενός δεκάχρονου».

«Ενημερώθηκε ο Γιώργος Παπαδάκης και αποφάσισε να κάνει μια εκπομπή στον Ανδρέα και στον Σύλλογο του, όπως τον ονόμασε, προκειμένου να του δώσει τη δυνατότητα να εκφράσει την τελευταία του επιθυμία. Δύσκολο για μένα να το διαχειριστώ, το παιδί μου στο στούντιο, όπως ήταν δύσκολο και για τον Γιώργο Παπαδάκη να το διαχειριστεί. Μάλιστα κάθε φορά που του έπαιρναν συνέντευξη, όλα τα τελευταία χρόνια, τον είχε στιγματίσει αυτό γιατί φοβόταν να το διαχειριστεί».

«Το υπερασπίστηκε αυτό και φάνηκε και στην πράξη. Και στα εύκολα και στα δύσκολα. Θα πω ακόμα και το εξής. Κάθε φορά που ήμασταν στα στούντιο, μου έλεγε: “Να, ο Ανδρέας είναι εδώ”. Ε, τώρα, είναι και ο Γιώργος Παπαδάκης εδώ» συμπλήρωσε ακόμα, εμφανώς συγκινημένος, ο Κώστας Γιαννόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τη Μαρία Σαράφογλου το βράδυ της Τρίτης.