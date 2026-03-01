Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει τη στιγμή που τα αντιαεροπορικά συστήματα του Ιράν στοχεύουν και επιχειρούν να καταρρίψουν το αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 Reaper.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ από διάφορα διεθνή ΜΜΕ διακρίνονται τουλάχιστον 20 πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν κατά του MQ-9 Reaper, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν βρήκαν τον στόχο τους.

Δείτε το βίντεο:

İran'ın hava savunma sistemleri, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait MQ-9 Reaper insansız hava aracını hedef alıyor. pic.twitter.com/LrqorjdcII — Güncel Haber (@Guncelhaber360) March 1, 2026

Το MQ-9 Reaper αναπτύχθηκε το 2001 και χαρακτηρίζεται ως ένα εξαιρετικά εξελιγμένο προϊόν που βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε με το δοκιμασμένο σε μάχες τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος Predator.

Ονομάστηκε «Reaper» από τις αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας, αλλά είναι γνωστό και ως Predator B.

Με λειτουργική ευελιξία, το MQ-9A μπορεί να πετάξει για περισσότερες από 27 ώρες και να μεταφέρει 500% περισσότερο ωφέλιμο φορτίο, σε σχέση με άλλα παρόμοια μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Χαρακτηρίζεται ως ένα εξαιρετικά αξιόπιστο αεροσκάφος, εξοπλισμένο με ένα ανθεκτικό σε σφάλματα σύστημα ελέγχου πτήσης και τριπλή εφεδρική αρχιτεκτονική αεροναυτικών ηλεκτρονικών συστημάτων. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, έχει σχεδιαστεί για να πληροί και να υπερβαίνει τα πρότυπα αξιοπιστίας των επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το MQ-9 Reaper τροφοδοτείται από τον στροβιλοκινητήρα Honeywell TPE331-10, ο οποίος είναι ενσωματωμένος με το σύστημα Digital Electronic Engine Control (DEEC), το οποίο βελτιώνει σημαντικά την απόδοσή του και την αποδοτικότητα καυσίμου, ιδιαίτερα σε χαμηλά υψόμετρα. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος διαμορφώνεται εύκολα με ποικιλία ωφέλιμων φορτίων, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αποστολής. Το MQ-9A έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πολλαπλά φορτία αποστολής, όπως: ηλεκτροοπτικά/υπέρυθρα (EO/IR), ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών Lynx®, ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών θαλάσσιας επιτήρησης, ηλεκτρονικά μέτρα υποστήριξης (ESM), λέιζερ προσδιορισμού στόχων και διάφορα όπλα.

Το MQ-9A Extended Range (ER) σχεδιάστηκε με δυνατότητες αναβάθμισης, όπως δεξαμενές καυσίμου που τοποθετούνται στα φτερά και ένα νέο ενισχυμένο σύστημα προσγείωσης που επεκτείνει την ήδη εντυπωσιακή αντοχή του αεροσκάφους από 27 σε 34 ώρες, αυξάνοντας παράλληλα την επιχειρησιακή του ευελιξία.

Μέχρι σήμερα, το MQ-9A έχει αποκτηθεί από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, τη NASA, τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία, την Ιταλική Πολεμική Αεροπορία, τη Γαλλική Πολεμική Αεροπορία και την Ισπανική Πολεμική Αεροπορία.