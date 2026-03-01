Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ Kan αναφέρει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος από πολλούς θεωρούνταν ως ο διάδοχος του πατέρα του, έχει σκοτωθεί και αυτός.

Είναι προς το παρόν γνωστό ότι ο γαμπρός, η νύφη και η γραμματέας του αγιατολάχ έχουν σκοτωθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο δεύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν από το 1989, έχει ονομαστεί ως διάδοχος.

Τι λένε τα αντικαθεστωτικά μέσα στο Ιραν

Αν και η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, στο διαδίκτυο και σε αντικαθεστωτικά μέσα κυκλοφορούν φήμες ότι ο γιος του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχει επίσης σκοτωθεί.

Σύμφωνα με αυτές τις αναρτήσεις και σχόλια:

Ο γιος εμφανίζεται ως θύμα των πρόσφατων επιθέσεων των ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ορισμένες αναφορές παρουσιάζουν την είδηση με σαρκαστικό ή περιπαικτικό ύφος.

Οι πληροφορίες κυκλοφορούν κυρίως σε μη επίσημα φόρουμ, social media και ανώνυμα blogs, χωρίς επιβεβαίωση από κρατικά ή διεθνή μέσα.

Να σημειωθεί ότι:

Δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από την ιρανική κυβέρνηση ή κρατική τηλεόραση για τον γιο του Χαμενεΐ.

Οι φήμες πρέπει να αντιμετωπίζονται με αυξημένη επιφυλακτικότητα, καθώς η παραπληροφόρηση στην περιοχή είναι πολύ συχνή, ειδικά σε στιγμές έντασης.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιες φήμες, ακόμα κι αν είναι ανεπιβεβαίωτες, αντικατοπτρίζουν το κλίμα έντασης και αβεβαιότητας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, και έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις σε διεθνή μέσα και κοινωνικά δίκτυα.

מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג שסומן כיורשו – חוסל עם אביו



לכתבה – https://t.co/6ZwcPQuASq



צילום: רשתות ערביות pic.twitter.com/I5a8oZUfeA — C14 (@C14_news) March 1, 2026

Ποιος είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (γεννημένος το 1969), ένας μεσαίου βαθμού κληρικός με ισχυρή παρασκηνιακή επιρροή, θεωρείτο από καιρό πιθανός διάδοχος λόγω των δεσμών του με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τις μυστικές υπηρεσίες και τις σκληροπυρηνικές φατρίες.

Ειδησεογραφικές αναφορές τον περιέγραφαν ως τον «δεύτερο ανώτατο ηγέτη του Ιράν μετά τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ», ωστόσο, οι ισχυρισμοί περί διαδοχής παραμένουν ανεπιβεβαίωτοι. Πριν από το θάνατο του Χαμενεΐ, εικασίες αφορούσαν μεν τον Μοτζτάμπα ως διάδοχο, αλλά και άλλους, όπως ο Αλί Λαριτζάνι ή ο Χασάν Χομεϊνί.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αυτόματη κληρονομική διαδοχή στο Ιράν. Ο ρόλος απαιτεί έναν ανώτερο σιίτη κληρικό, ενώ η μεταβίβαση από πατέρα σε γιο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση, καθώς ενέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί δυναστική ή αντι-ισλαμική.

Πως γίνεται η διαδοχή του ανώτατου Ηγέτη

Σύμφωνα με το σύνταγμα του Ιράν, σε περίπτωση θανάτου του ανώτατου Ηγέτη ορίζεται ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας (που συνήθως περιλαμβάνει τον πρόεδρο, τον επικεφαλής της δικαιοσύνης και έναν νομικό του Συμβουλίου των Φυλάκων), ώστε να μην υπάρξει κενό εξουσίας.

Στη συνέχεια υπάρχει συνέλευση του Σώματος των 88 ανώτερων κληρικών, που έχει την υπεύθυνη για την επιλογή του νέου Ανώτατου Ηγέτη «το συντομότερο δυνατόν».