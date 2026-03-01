Με τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν να κλιμακώνονται και την προσπάθεια της Τεχεράνης να πλήξει στόχους στις γειτονικές χώρες, αίσθηση προκαλεί η απόφαση της Γαλλίας να στείλει το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ (Charles de Gaulle) στην περιοχή.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, το αεροπλανοφόρο έλαβε εντολή να διακόψει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα και να κατευθυνθεί προς την Ανατολική Μεσόγειο. Είδηση που δείχνει ότι οι πολεμικές συγκρούσεις αναμένονται να κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα στη Μέση Ανατολή.

Να σημειωθεί ότι το αεροπλανοφόρο μεταφέρει μαχητικά αεροσκάφη Rafale και αποτελεί το καμάρι της γαλλικής ναυτικής δύναμης.