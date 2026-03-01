Ο Παναθηναϊκός καθάρισε με 3-1 τον Άρη στη Λεωφόρο και έπιασε στην 4η θέση τον Λεβαδειακό, τον οποίο θα αντιμετωπίσει την επόμενη εβδομάδα, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την πρόκριση στους «16» του Europa League, οι «πράσινοι» μπήκαν με γκολ στον αγώνα, καθώς κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 9′ εκτέλεσαν το κόρνερ με ωραία κομπίνα και ο Ερνάντεθ ήταν αυτός που έκανε κίνηση στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και στο 23′ οι γηπεδούχοι είχαν νέα φάση, με τον Κυριακόπουλο να σεντράρει για τον Σφιντέρσκι που κατέβασε αλλά δεν έκανε καλό τελείωμα, στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Λίγα λεπτά μετά πάντως, στο 27′, οι «κίτρινοι» άγγιξαν την ισοφάριση με το εκπληκτικό ψαλιδάκι του Καντεβέρε, στάθηκαν άτυχοι όμως καθώς η μπάλα πήγε στο κάθετο δοκάρι του Λαφόν που είχε μείνει άγαλμα. Στο 30′ ο Κοντούρης πήγε για το 2-0 με ωραίο μακρινό σουτ αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ και στη συνέχεια, μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οι Θεσσαλονικείς πίεσαν αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε δύο αλλαγές για τον Άρη -με τους Τεχέρο και Αλφαρέλα να αντικαθιστούν Μεντίλ και Δώνη- και στο 50′ ο Γκαρέ εκτέλεσε φάουλ και ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα σε αυτό το διάστημα και προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο για να φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά τελικά αυτοί που σκόραραν ήταν οι γηπεδούχοι.

Στο 56′ ο Ράφα Μπενίτεθ έβγαλε Αντίνο και Παντελίδη για να βάλει Τζούριτσιτς και Ταμπόρδα και αυτοί ήταν που έκαναν τη διαφορά: Στο 65′ ο Σέρβος έκανε το γύρισμα και ο Αργεντίνος κατέβασε τη μπάλα και πλάσαρε όπως έπρεπε για το 2-0. Το «τριφύλλι» έμοιαζε να έχει αγκαλιάσει τη νίκη, στο 72′ όμως το παιχνίδι απέκτησε ξανά ενδιαφέρον καθώς ο Ράτσιτς με δυνατό σουτ εκτός περιοχής βρήκε δίχτυα για το 2-1.

Από το VAR κάλεσαν τον διαιτητή να δει τη φάση για πιθανό φάουλ στον Κοντούρη στην αρχή της φάσης, ο ίδιος όμως επέμεινε στην απόφασή του και το γκολ μέτρησε. Απόφαση που δεν άρεσε και τόσο στους «πράσινους», οι οποίοι πάντως λίγα λεπτά μετά κλείδωσαν τη νίκη… Στο 79′ ο Μπενίτεθ έβγαλε τον Σφιντέρσκι για να βάλει τον Τεττέη και αυτός σκόραρε λίγα δευτερόλεπτα μετά, γράφοντας το 3-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Κάτρης, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (88′ Σισοκό), Τσέριν (88′ Μπακασέτας), Αντίνο (56′ Ταμπόρδα), Παντελίδης (56′ Τζούριτσιτς), Σφιντέρσκι (79′ Τεττέη).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Aθανασιάδης, Φαντιγκά (59′ Φρίντεκ), Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ (46′ Τεχέρο), Ράτσιτς, Χόνγκλα, Πέρεθ, Γκαρέ, Δώνης (46′ Αλφαρέλα), Καντεβέρε.