Ανακοίνωση κατά της διαιτησίας εξέδωσε ο Βόλος στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με την ΑΕΚ, με το σκορ να είναι στο 1-1.

Οι Θεσσαλοί άνοιξαν το σκορ, οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν με τον Βάργκα και στη συνέχεια ο Τσιμεντερίδης καταλόγισε πέναλτι υπέρ τους για χέρι του Μπουζούκη, απόφαση που άλλαξε μετά την εξέταση της φάσης στο VAR.

Αμέσως μετά, με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο διαιτητής έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Μάρκο Νίκολιτς, προπονητή της Ένωσης, με τον Βόλο, την ίδια ώρα, να βγάζει ανακοίνωση και να κάνει λόγο για «σφαγή» εις βάρος του.

«Σφαγή του Βόλου από τη διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο. Ντροπή για τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος υπέπεσε σε σωρεία λαθών εις βάρος του Βόλου. Ντροπή και μόνο ντροπή», ανέφερε η ανακοίνωση των Θεσσαλών.