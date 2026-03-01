Με τον Ελ Κααμπί να πετυχαίνει δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-1 από την έδρα του ουραγού Πανσερραϊκού και συνέχισε χωρίς απώλειες τη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

Η νίκη ήταν μονόδρομος για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και απείλησαν πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, με τον Ζέλσον να περνάει την κάθετη για τον Ελ Κααμπί που σούταρε με δύναμη πάνω στον Τιναλίνι. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε συνεχώς την κατοχή της μπάλας και έψαχνε τον τρόπο για να φτάσει στο γκολ, έχοντας ευκαιρία στο 20′ με την κεφαλιά-ψαράκι του Τσικίνιο, μετά τη σέντρα του Μπρούνο, αλλά ο Τιναλίνι μπλόκαρε.

Το παιχνίδι ήταν… μονότονο, υπό την έννοια πως παιζόταν συνεχώς στο μισό γήπεδο. Οι Σερραίοι ήταν μονίμως σε θέση άμυνας και οι Πειραιώτες μονίμως στην επίθεση, με τον Μάρτινς να απειλεί στο 28′ με σουτ από πλάγια θέση αλλά ο Τιναλίνι αντέδρασε σωστά ξανά. Λίγα λεπτά μετά, στο 36′, ο Ολυμπιακός είχε νέα ευκαιρία, αυτή τη φορά με πλασέ του Αντρέ Λουίζ που έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ μετά τη σέντρα του Μπρούνο, με την πίεση να μεγαλώνει.

Στο 39′ οι γηπεδούχοι έκαναν αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Μπεν Σαλάμ δεν μπορούσε να συνεχίσει και άφησε τη θέση του στον Δοϊρανλή, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με νέα ευκαιρία για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ με την κεφαλιά-ψαράκι του Κοστίνια, μετά την εκτέλεση κόρνερ, αλλά ο Τιναλίνι απέκρουσε και πάλι.

Με την έναρξη του β’ μέρους ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε Σιπιόνι και Κοστίνια για να βάλει Μουζακίτη και Ροντινέι, στο 49′ ο Τιναλίνι είπε ξανά «όχι» στον Τσικίνιο και το παιχνίδι συνεχίστηκε με τους «ερυθρόλευκους» να πιέζουν όλο και περισσότερο και να καταφέρνουν, τελικά, να ανοίξουν το σκορ στο 60′: Σέντρα του Ροντινέι, κεφαλιά του Ελ Κααμπί και η μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Τα πράγματα ήταν, πλέον, πιο απλά για τους Πειραιώτες και στο 70′ όλοι πίστεψαν ότι το παιχνίδι κρίθηκε οριστικά, καθώς βγήκαν γρήγορα μπροστά και ο Μάρτινς έδωσε έτοιμο το 0-2 στον Ελ Κααμπί, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια, όμως, το ματς απέκτησε ξανά ενδιαφέρον…

Στο 82′ ο Μπρουκς έκανε ωραία κίνηση και γύρισε για τον Ντε Μάρκο που μείωσε σε 1-2, δίνοντας και πάλι ελπίδες στον Πανσερραϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι», όμως, διαχειρίστηκαν σωστά την κατάσταση και πήραν τους τρεις βαθμούς.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Φέλτες (46′ Καρασαλίδης), Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ (39′ Δοϊρανλής), Ριέρα, Ίβαν (46′ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (79′ Καρέλης).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46′ Ροντινέι), Ρέτσος (81′ Μπιανκόν)), Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (46′ Μουζακίτης), Νασιμέντο, Αντρέ Λουίζ (75′ Γιαζίτσι), Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς (75′ Ταρέμι), Ελ Κααμπί.