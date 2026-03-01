Παρανάλωμα του πυρός έγινε αυτοκίνητο που κινούνταν το μεσημέρι της Κυριακής (1/3/26) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας την ώρα που εισερχόταν στο διάδρομο των διοδίων Τραγάνας!

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Πολύ γρήγορα οι φλόγες επεκτάθηκαν κατακαίοντας το όχημα με τους επιβάτες να προλαβαίνουν να κατέβουν, ενώ υπήρξε φόβος να επεκταθεί και στις εγκαταστάσεις των διοδίων.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα με 4 πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Αταλάντης έφτασαν στο σημείο και έσβησαν την πυρκαγιά, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς.

Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

