Στον Ολυμπιακό έχει αναδειχθεί φέτος ένα εμφανές κενό στη θέση του καθαρού οργανωτή, του γκαρντ δηλαδή που θα πάρει τις σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα τελευταία λεπτά και θα αναλάβει την ευθύνη της δημιουργίας ή της εκτέλεσης. Γι’ αυτό και ήδη υπάρχουν σενάρια για τους Μάικ Τζέιμς και Σιλβαίν Φρανσίσκο.

Ωστόσο, στο Λιμάνι υπάρχει απόφαση και για μία σημαντική στη γραμμή των ψηλών και ήδη στο Λιμάνι έχουν «κυκλώσει» ένα πολύ δυνατό όνομα για το καλοκαίρι. Μία μεταγραφή που θα δυναμώσει το ρόστερ του και θα τον κάνει και πάλι φαβορί για την ευρωπαϊκή κούπα.

Διαβάστε ποιος είναι στο Sportdog.gr