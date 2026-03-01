Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Πέτρος Πρέκας ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής ομάδας μπάσκετ των γυναικών τους για τους αγώνες των προκριματικών του Eurobasket 2027.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίξει με την Κροατία (11/03, 20:00) εκτός έδρας, με τη Βόρεια Μακεδονία (14/03, 15:30) και με τη Δανία (17/03, 17:00) στο Ιβανώφειο. Η Ελλάδα έχει ήδη δύο νίκες και μία ήττα και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του έκτου ομίλου.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει:

«Την Κυριακή 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Καλτσάς» στον Βύρωνα, ενόψει των τριών αγώνων που θα διεξαχθούν στις 11, 14 και 17 Μαρτίου, στο δεύτερο «παράθυρο» του Α’ γύρου της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.

Η Εθνική ομάδα, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου με 2 νίκες και 1 ήττα, στις 11 Μαρτίου θα αντιμετωπίσει την Κροατία στο Σίμπενικ (20.00, «Sportska dvorana Baldekin»), και στην πορεία θα ακολουθήσουν οι εντός έδρας αναμετρήσεις με αντιπάλους τη Βόρεια Μακεδονία (14/3, 15.30) και τη Δανία (17/3, 17.00) στο «Ιβανώφειο», στη Θεσσαλονίκη».

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Άρτεμις Σπανού

Μαριέλλα Φασούλα

Έλενα Τσινέκε

Πηνελόπη Παυλοπούλου

Ελεάννα Χριστινάκη

Ρένια Καρλάφτη

Ρόμπιν Παρκς

Βασιλική Λούκα

Έλενα Μποσγανά

Ιωάννα Κριμίλη

Άννα Νίκη Σταμολάμπρου

Αντιγόνη Χαιριστανίδου

Σαμάνθα Γαλανόπουλος

Αλεξιά Διαμάντω