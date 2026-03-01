Η μόλις 17 ετών, η Ελένη Ιακωβάκη κόρη του παγκόσμιου πρωταθλητή του στίβου Περικλή Ιακωβάκη, κατέρριψε ρεκόρ 36 ετών στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία.

Η 17χρονη αθλήτρια στα 400 μέτρα, με χρόνο 53.95 έκανε δικό της το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και Κ18 και έσβησε από τις λίστες το 54.31 της Μαρίνας Βασαρμίδου από το 1990!

Από εκεί και πέρα, η Αναστασία Ράπτη έκανε 54.86, αρκετά κάτω από το ρεκόρ της που ήταν 55.13. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ελπίδα Καρκαλάτου με 55.40.

Μετά τον ανοιχτό στίβο, ο Γιάννης Σιμόνι έκανε δικό του τον πανελλήνιο τίτλο και στον κλειστό κερδίζοντας με πολύ καλή κατανομή δυνάμεων την πιο γρήγορη τελική σειρά των 400 μ. με χρόνο 48.15. Οι δύο πρώτοι της πρώτης σειράς, 19χρονοι Παναγιώτης Μπερτόλης και Ορέστης Σανδραμάνης κατέκτησαν το αργυρό και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα με τον ίδιο χρόνο, 48.92.

Στο ύψος, η 18χρονη Ολυμπία Τζούβελη (και η 17χρονη Ζωή Καραλιοπούλου πέρασαν με την τρίτη το 1.74, έχοντας καθαρή κάρτα μέχρι εκεί και μοιράστηκαν την πρώτη θέση. Η επίσης 19χρονη Κερασιά Γκαρά ήταν τρίτη με 1.65. Εκτός συναγωνισμού, η Κύπρια Έλενα Κουλιτσένκο και η Μαυροβούνια Μαρία Βούκοβιτς πέρασαν το 1.87.