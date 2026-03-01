Οι εκπλήξεις του Ηρακλή

Ιστορική μέρα η χθεσινή για τον Ηρακλή με την επιστροφή του στη Stoiximan Super League και όλα τα φώτα πέφτουν πλέον πάνω στον Μονεμβασιώτη. Θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο τα όσα θα κάνει το καλοκαίρι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ για την ενίσχυση της ομάδας όσο και το τι… μπάλα θα παίξει στο παρασκήνιο. Με ποια πλευρά θα ταχθεί, ποιους θα στηρίξει, με ποιους θα είναι απέναντι και όλα τα σχετικά. Άνθρωποι που τον ξέρουν πάντως λένε ότι θα πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι για εκπλήξεις. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι άνθρωπος που θα μείνει σιωπηλός και θα δεχθεί παιχνιδάκια εις βάρος του.

Πέφτουν οι τιμές

Νέα ήττα για τον Λεβαδειακό, από την Κηφισιά αυτή τη φορά, με την ομάδα να έχει πάρει την κάτω βόλτα μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο κύπελλο. Πρόκειται για μια κατάσταση που προκαλεί προβληματισμό στον Παπαδόπουλο, αν και κανείς στη Λιβαδειά δεν μπορεί να έχει το παραμικρό παράπονο από την ομάδα φέτος. Προβληματισμός όμως υπάρχει και στον Κομπότη, ο οποίος ήθελε ένα πολύ δυνατό φινάλε στη σεζόν για να ανέβουν κι άλλο οι τιμές των παικτών που αποτελούν στόχους των μεγάλων ομάδων. Δεν θέλει και πολύ άλλωστε για να… απαξιωθεί η φετινή προσπάθεια του Λεβαδειακού.

Ασόβαρη Euroleague

Πολλά νεύρα υπάρχουν στη Euroleague με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, καθώς υπάρχει ξανά πρόβλημα με τους εντός έδρας αγώνες των Μακάμπι και Χάποελ και οι κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης αντιδρούν. Τα όσα γίνονται, με κάποιες ομάδες να έχουν παίξει στο Ισραήλ και κάποιες άλλες όχι, μπορεί να θεωρηθεί και αλλοίωση της φετινής σεζόν και στα social media έχουν εμφανιστεί φωνές υπέρ της αποβολής των Μακάμπι και Χάποελ από τη φετινή διοργάνωση. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Όχι. Είναι ενδεικτικό του κλίματος όμως και σίγουρα δεν θα γίνει ανεκτό από τους κορυφαίους συλλόγους το να υπάρξουν ανάλογες καταστάσεις και του χρόνου.

Θρύλοι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ του Μαρινάκη

Το θέμα της εισόδου του Βαγγέλη Μαρινάκη στο μπάσκετ μέσω δημιουργίας ομάδας για το NBA Europe έχει προκαλέσει ντόρο και όλοι περιμένουν τις εξελίξεις. Τα σενάρια που κυκλοφορούν είναι πολλά και ένα από τα πιο ιντριγκαδόρικα είναι αυτό που θέλει παλιές μεγάλες δόξες του Ολυμπιακού να ασχολούνται με το εγχείρημα και να έχουν θέσεις-κλειδιά στον νέο οργανισμό που θα δημιουργηθεί. Προς το παρόν βέβαια όλα αυτά είναι σενάρια, φήμες, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Μαρινάκης δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ισχύει και τι όχι. Ενδείξεις υπάρχουν, αποδείξεις όχι. Αν πάντως ο Μαρινάκης μπει όντως στο μπάσκετ, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον η αντίδραση των Αγγελόπουλων.

Αρέσει πολύ ο Φρανσίσκο

Το όνομα του Φρανσίσκο συνεχίζει να συνδέεται με τον Ολυμπιακό, όπως και με τη Μπαρτσελόνα, καθώς έχει αποφασίσει να φύγει από τη Ζαλγκίρις το καλοκαίρι. Το ποσό που απαιτείται για την αποδέσμευσή του δεν είναι μεγάλο, το συμβόλαιο που θα ζητήσει από τις ενδιαφερόμενες ομάδες όμως θα είναι. Στον Πειραιά επισήμως δεν ασχολούνται με μεταγραφικά θέματα αυτή τη στιγμή, δεν είναι κρυφό όμως το γεγονός ότι ο παίκτης αρέσει πολύ στον Μπαρτζώκα. Δεν είναι κρυφό το γεγονός ότι και φέτος, στην αρχή της σεζόν, ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε ρίξει το όνομα του Φρανσίσκο στο τραπέζι, αλλά τελικά το θέμα δεν προχώρησε.

Ο Γιαννακόπουλος θα φτιάξει τον Ναν

Την επιστροφή του Λεσόρ στη δράση περιμένουν πώς και πώς όλοι στον Παναθηναϊκό, το ίδιο σημαντική όμως είναι και η επιστροφή του… κανονικού Ναν. Ο Αμερικανός δεν κάνει καλή σεζόν και ο λόγος δεν είναι μόνο το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε ή η ίωση. Ο Ναν δείχνει να έχει… χαλαστεί με κάτι, δεν έχει καθαρό μυαλό και γενικά κυκλοφορούν διάφορες φήμες για το τι μπορεί να συμβαίνει στο εσωτερικό των «πράσινων». Με την ομάδα πάντως να δίνει μάχη πλέον για να είναι στα play in της Euroleague, ο πραγματικός Ναν είναι απαραίτητος. Και αυτός που μπορεί να δώσει τη λύση δεν είναι ο Αταμάν αλλά ο Γιαννακόπουλος.