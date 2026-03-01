Υπέρ του τέλους του καθεστώτος των Αγιατολάχ στο Ιράν, τάσσεται η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, υποστηρίζοντας με δήλωσή της στην πλατφόρμα «Χ» ότι «το τέλος του Αγιατολάχ πρέπει να σηματοδοτήσει το τέλος της εποχής των δικτατόρων στο Ιράν».

«Ύστερα από 47 χρόνια, πρέπει να είναι η ώρα για ελευθερία», αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη δήλωση, η Ρ. Μέτσολα κάνει λόγο για τα θύματα εκτελέσεων, εξαφανίσεων και πολιτικών διώξεων, για παιδιά που μεγάλωσαν «υπό τον φόβο του καθεστώτος», για μητέρες που αναζητούσαν τους δικούς τους ανάμεσα σε σωρούς νεκρών, καθώς και για γενιές Ιρανών που αναγκάστηκαν να ζήσουν στην εξορία.

Αναφέρεται επίσης σε πολιτικούς κρατουμένους που βασανίστηκαν ή εκτελέστηκαν, στις γυναίκες που αγωνίζονται για «ζωή και ελευθερία», μνημονεύοντας την Τζίνα Μαχσά Αμινί, αλλά και σε Ευρωπαίους πολίτες που κρατούνται όμηροι «υπό φρικτές συνθήκες» από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Παράλληλα, καταγγέλλει τη δράση «πληρεξουσίων τρομοκρατίας», οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από το ιρανικό καθεστώς, προκαλώντας χιλιάδες θύματα στη Μέση Ανατολή και διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες.

«Τώρα, το Ιράν πρέπει να είναι ελεύθερο», καταλήγει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.