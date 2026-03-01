Η διαδικασία μετάβασης στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα ξεκινήσει σήμερα, Κυριακή 1/3 ανακοίνωσε ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και πρώην σύμβουλος του.

«Σύντομα θα συσταθεί ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας. Ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένας νομικός του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος θα αναλάβουν την ευθύνη μέχρι την εκλογή του επόμενου ηγέτη», δήλωσε ο Λαριτζανί σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Το συμβούλιο αυτό θα συσταθεί το συντομότερο δυνατό. Εργαζόμαστε για τη δημιουργία του ήδη από σήμερα», τόνισε.

Παράλληλα, ο Λαριτζανί προειδοποίησε κατά των αποπειρών να διχαστεί το Ιράν.

«Οι ομάδες που επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα το ανεχθούμε», υπογράμμισε, καλώντας τους Ιρανούς να ενωθούν.