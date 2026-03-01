«Μείνετε στα σπίτια σας ή σε ασφαλή σημεία, αποφεύγετε κάθε άσκοπη μετακίνηση» είναι οι οδηγίες προς τους Έλληνες πολίτες από την πρεσβεία μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αφορμή τις επιθέσεις του Ιράν.

Η ανακοίνωση της πρεσβείας

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή και τα πλήγματα που σημειώθηκαν στα ΗΑΕ, η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε ασφαλή σημεία, αποφεύγοντας κάθε άσκοπη μετακίνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Ο εναέριος χώρος των ΗΑΕ είναι, επί του παρόντος, κλειστός.

Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +971 50 3901820

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα ΗΑΕ και επιθυμούν να επαναπατριστούν (σε περίπτωση που υπάρξει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού), παρακαλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/XWgHGqpk6W9D3dhx5