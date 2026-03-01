Αιφνιδιασμό και παγκόσμιο ενδιαφέρον προκάλεσε η επίσημη ανακοίνωση από την Τεχεράνη για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού και πολιτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Τα κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μετέδωσαν ταυτόχρονα το σχετικό ανακοινωθέν, επικαλούμενα δήλωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που διαβάστηκε στον αέρα, επιβεβαιώνεται ο θάνατός του, με το κείμενο να κάνει λόγο για «μαρτύριο» και να χρησιμοποιεί έντονα θρησκευτική γλώσσα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Ο ηγέτης και ιμάμης των μουσουλμάνων, η αυτού εξοχότης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, στον δρόμο για τη διαφύλαξη της ανύψωσης του ιερού προσκυνήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το ύψιστο ουράνιο βασίλειο», σύμφωνα με μετάφραση του Reuters.

Η ανακοίνωση μεταδόθηκε σε ζωντανή σύνδεση από τα κρατικά μέσα, τα οποία διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να ενημερώσουν το κοινό για την εξέλιξη.

Δείτε τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατός του: