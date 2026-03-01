Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα, Κυριακή 1/3 το πρωί στην Ιερουσαλήμ, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP, αφού ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε ιρανικούς πυραύλους να κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

«Οι σειρήνες ήχησαν σε πολλές περιοχές της χώρας μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ», επεσήμανε ο Ισραηλινός στρατός.

«Η Πολεμική Αεροπορία παρεμβαίνει για να αναχαιτίσει και να πλήξει τις απειλές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να τις εξουδετερώσει», πρόσθεσε.