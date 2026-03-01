Νεφώσεις με κατά τόπους φαινόμενα, τα οποία θα είναι πιο αισθητά έως και τις μεσημβρινές ώρες, συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα φυσιολογικά για την εποχή, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, αυξημένες νεφώσεις θα εκδηλωθούν στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Από το μεσημέρι και μετά, τα σύννεφα θα αρχίσουν να υποχωρούν στις περισσότερες περιοχές, επιμένοντας κυρίως στο Αιγαίο, στην Κρήτη, καθώς και σε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τοπικές βροχές αναμένονται στην Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, ωστόσο μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ορεινά της Κρήτης. Παράλληλα, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη έως το πρωί.

Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κινηθεί από -2 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη οι τιμές θα κυμανθούν από -1 έως 15 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία από 2 έως 15. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα φτάσει από 1 έως 16 βαθμούς και σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο από 1 έως 17. Στα νησιά του Ιονίου το θερμόμετρο θα δείξει από 8 έως 15 βαθμούς, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 4 έως 12, στις Κυκλάδες από 7 έως 13, στα Δωδεκάνησα από 6 έως 15 και στην Κρήτη από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες κατευθύνσεις εντάσεως 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, αρχικά θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ, οι οποίοι από το μεσημέρι θα στραφούν σε μεταβαλλόμενους, με ένταση έως 3 μποφόρ.

Για την Αττική προβλέπονται νεφώσεις, εντονότερες στα βόρεια του νομού, όπου έως το πρωί υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται κατά τόπους νεφώσεις μέχρι και το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ, ενώ η ορατότητα θα παρουσιάσει τοπικούς περιορισμούς έως το πρωί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαμορφωθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου.