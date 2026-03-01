Η επόμενη ημέρα στο Ιράν προδιαγράφεται εξαιρετικά κρίσιμη, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο. Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη της χώρας, παρενέβη άμεσα με δημόσιες τοποθετήσεις, εκτιμώντας ότι η απώλεια του ανώτατου ηγέτη σηματοδοτεί το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ρεζά Παχλαβί ανέφερε: «Με τον θάνατό του η Ισλαμική Δημοκρατία ουσιαστικά έφτασε στο τέλος της και σύντομα θα βρεθεί στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας». Στο ίδιο μήνυμα απηύθυνε έκκληση προς τα σώματα ασφαλείας της χώρας, επισημαίνοντας: «Προς τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία: οποιαδήποτε απόπειρα να στηρίξετε το καθεστώς που καταρρέει θα αποτύχει».

Ο ίδιος, που εμφανίζεται ως πρόσωπο-κλειδί για μια πολιτική μετάβαση στο Ιράν, κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε επιφυλακή, υπογραμμίζοντας: «να παραμείνουν σε εγρήγορση». Όπως σημείωσε, «Η στιγμή για μια μαζική και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους είναι πολύ κοντά».

Παράλληλα, σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στην Washington Post, ο Ρεζά Παχλαβί εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο εναντίον ιρανικών στόχων. Στο ίδιο κείμενο επανέλαβε την πρόθεσή του να αναλάβει ρόλο στην πολιτική μετάβαση της χώρας.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η εμπλοκή του θα έχει αυστηρά μεταβατικό χαρακτήρα, απαντώντας στις επικρίσεις όσων εκφράζουν φόβους περί πιθανής επαναφοράς της μοναρχίας στο Ιράν.

Σε νέα τοποθέτησή του, ανέφερε: «Πολλοί Ιρανοί, συχνά με κίνδυνο τη ζωή τους, μου έχουν ζητήσει να ηγηθώ αυτής της μετάβασης. Εντυπωσιάζομαι από το θάρρος τους και ανταποκρίθηκα στην έκκλησή τους».

Αναφερόμενος στο πλαίσιο της επόμενης ημέρας, περιέγραψε τα βήματα που, κατά τον ίδιο, θα πρέπει να ακολουθηθούν: «Ο δρόμος μας θα είναι διαφανής: θα συνταχθεί νέο Σύνταγμα που θα επικυρωθεί με δημοψήφισμα, το οποίο θα ακολουθήσουν ελεύθερες εκλογές υπό διεθνή εποπτεία. Όταν οι Ιρανοί ψηφίσουν, η μεταβατική κυβέρνηση θα διαλυθεί», εξήγησε.

Τέλος, υποστήριξε ότι οι δυνάμεις της ιρανικής αντιπολίτευσης έχουν ήδη καταλήξει σε κοινό πλαίσιο αρχών. Όπως σημείωσε, υπάρχει συμφωνία για τον διαχωρισμό κράτους – εκκλησίας, για τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, καθώς και για την ανάγκη κατοχύρωσης «ατομικές ελευθερίες και ισότητα όλων των πολιτών».