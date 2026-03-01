Στις 12:00 σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου αναμένεται να τελεστεί το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των παιδιών και των συνεργατών του δικηγορικού γραφείου του Αλέξη Κούγια το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

«Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.