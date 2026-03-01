Χιλιάδες ιρανικοί βγήκαν στους δρόμους και συγκεντρώθηκαν σε πλατείες και ιερούς τόπους σε στην Τεχεράνη και στη Μασχάντ θέλοντας να δείξουν τον πόνο τους για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ την ώρα που η κυβέρνηση έχει κηρύξει 40ήμερη επίσημη περίοδο πένθους.

Αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ, πλήθος κόσμου ξεχύθηκε στους δρόμους κρατώντας φωτογραφίες του θρησκευτικού ηγέτη στα χέρια και κλαίγοντας.

Ακόμη και μικρά παιδιά συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις και με δάκρυα στα μάτια φιλούσαν τις φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ.

Δείτε βίντεο