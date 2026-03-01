Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να απασχολεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με πολλούς συλλόγους να τον «τσεκάρουν» στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, με το ενδιαφέρον από την Γερμανία να είναι τεράστιο.

Αυτό αναφέρει το «fussballdaten», που αποκαλύπτει ενδιαφέρον των Μπάγερν Μονάχου, Λεβερκούζεν, Ντόρτμουντ και Λειψία για τον 19χρονο μέσο των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα τονίζει πως τα μεγαθήρια της Γερμανίας βλέπουν στο πρόσωπο του Μουζακίτης ένα σύγχρονο χαφ που μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της Bundesliga.

Παράλληλα, αναφέρει πως η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, αφού ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μάλιστα, τονίζει πως οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 50 εκατ ευρώ, μαζί με μπόνους και ρήτρες μεταπώλησης.

Τέλος, το «fussballdaten» προσθέτει και τις Τότεναμ και Ίντερ στο «παιχνίδι» της απόκτησης του Μουζακίτη, ωστόσο το ρεπορτάζ θεωρεί πιθανότερο προορισμό ομάδα της Bundesliga.